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MATAMOROS, Tamps.- La basura espacial que arrojan los ensayos de SpaceX en aguas mexicanas ya tienen efectos en la vida marina que afectan a pescadores, y se temen daños a largo plazo por restos que han quedado en el fondo del mar, denuncia la organización civil Conibio Global.

Jesús Elías Ibarra, director de Conibio, señaló que, en conjunto con el Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería, Marítima y Costera (Cidiport) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, realizan un proyecto con un dron submarino que ya logró detectar un propulsor del cohete número 15 que SpaceX lanzó el pasado 13 de noviembre desde Brownsville, Texas, y que explotó a 15 kilómetros de Playa Bagdad.

"El dron nos envió imágenes de los fragmentos de metal del propulsor. No sabemos, porque hasta el momento la empresa no lo ha dado a conocer, si este propulsor cuenta en su interior con algún contaminante que ponga en riesgo la vida marina o, incluso, a pescadores o turistas que ingresan a la playa", expuso.

Explicó que el dron logró captar un video en el que se observa que algunas especies se están adhiriendo al caparazón del propulsor para formar un arrecife, lo cual no es del todo positivo.

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"Obviamente, para muchos puede ser sorprendente que se formen estos arrecifes artificiales, pero, desafortunadamente, no están diseñados para esto como cuando se hunde un buque para crear estos ecosistemas, en esos casos se siguen normas para evitar contaminantes, pero en el caso del propulsor, no sabemos si expulse algún líquido o combustible que pueda dañar el medio ambiente", precisó el ambientalista.

El presidente de Conibio Global dio a conocer que en esta primera inmersión del dron se logró detectar el propulsor, pero el proyecto incluye un mapeo general.