Tiroteo en Sinaloa deja tres muertos

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Culiacán, Sin.- Durante un enfrentamiento con fuerzas federales en el ejido Las Trancas, en el municipio de Navolato, tres civiles armados resultaron muertos. En el lugar de los hechos se aseguró un Jepp Rubicón de modelo reciente, armas, cargadores y equipo táctico.

Personal militar que patrullaba la zona fue atacado por hombres armados, por lo que respondieron la agresión y solicitaron respaldo al grupo interinstitucional.

La confrontación armada contra los civiles movilizó a elementos de la Guardia Nacional y de la Policía estatal hasta que se logró controlar la situación y se solicitó la presencia de personal de criminalística para dar fe de las personas muertas y disponer del traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para su identificación.

Por los datos que se conoce, en esta confrontación tres civiles murieron, los cuales viajaban en un Jeepp Rubicón de modelo reciente de color blanco, en cuyo interior se encontraron armas de fuego y otros artefactos.

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Las autoridades no han dado a conocer mayores detalles de este enfrentamiento que duró varios minutos en el ejido las Trancas, en el municipio de Navolato.