logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Tiroteo en Sinaloa deja tres muertos

Por El Universal

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
A
Tiroteo en Sinaloa deja tres muertos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Culiacán, Sin.- Durante un enfrentamiento con fuerzas federales en el ejido Las Trancas, en el municipio de Navolato, tres civiles armados resultaron muertos. En el lugar de los hechos se aseguró un Jepp Rubicón de modelo reciente, armas, cargadores y equipo táctico.

      Personal militar que patrullaba la zona fue atacado por hombres armados, por lo que respondieron la agresión y solicitaron respaldo al grupo interinstitucional.

      La confrontación armada contra los civiles movilizó a elementos de la Guardia Nacional y de la Policía estatal hasta que se logró controlar la situación y se solicitó la presencia de personal de criminalística para dar fe de las personas muertas y disponer del traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para su identificación.

      Por los datos que se conoce, en esta confrontación tres civiles murieron, los cuales viajaban en un Jeepp Rubicón de modelo reciente de color blanco, en cuyo interior se encontraron armas de fuego y otros artefactos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las autoridades no han dado a conocer mayores detalles de este enfrentamiento que duró varios minutos en el ejido las Trancas, en el municipio de Navolato.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Rogelio Naranjo a 10 años de su muerte
        Rogelio Naranjo a 10 años de su muerte

        Rogelio Naranjo a 10 años de su muerte

        SLP

        El Universal

        Amigos y colegas destacan legado político y cultural de Rogelio Naranjo en caricatura.

        Mujer trans se arroja de un puente en Veracruz
        Mujer trans se arroja de un puente en Veracruz

        Mujer trans se arroja de un puente en Veracruz

        SLP

        El Universal

        El Ayuntamiento de Veracruz lamentó el hecho y ofrece apoyo institucional a la familia.

        Ley Trasciende. Iniciativa que busca despenalizar eutanasia en CDMX
        Ley Trasciende. Iniciativa que busca despenalizar eutanasia en CDMX

        Ley Trasciende. Iniciativa que busca despenalizar eutanasia en CDMX

        SLP

        El Universal

        La Suprema Corte estudia un amparo que cuestiona la prohibición de la eutanasia en México.

        Becas desplazan servicios educativos y capacitación docente
        Becas desplazan servicios educativos y capacitación docente

        Becas desplazan servicios educativos y capacitación docente

        SLP

        El Universal

        Capacitación docente sufre reducción real del 70.8% desde 2014, advierte análisis de México Evalúa.