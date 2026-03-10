Togo, perro rescatista, localiza a víctima en edificio colapsado en CDMX

"Togo", el perro especializado en búsqueda de personas y el cual forma parte del Heroico Cuerpo de Bomberos, fue quien hizo el marcaje para localizar a una de las personas atrapadas en el colapso de tres niveles de un edificio situado en la Calzada San Antonio Abad.

De acuerdo con información que compartió el jefe de los bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, a través de su cuenta de X, Togo marcó el espacio que coincidió con dicha ubicación. "Realizamos labores de recuperación del cuerpo".

El UNIVERSAL publicó que "Togo" y Donovan Millán son el único binomio del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) destinado de forma exclusiva al rescate de personas bajo estructuras colapsadas y ambos entrenan cada semana con el fin de estar listos ante cualquier emergencia y mejorar sus tiempos de rescate.