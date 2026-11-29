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CIUDAD DE MÉXICO.- México se ha pintado de un parcial manto blanco con la llegada de la primera tormenta invernal, por lo que las zonas montañosas del país se encuentran cubiertas de nieve.

En la Ciudad de México, las alcaldías Tlalpan, Cuajimalpa y Magdalena Contreras reportaron nieve y aguanieve en sus zonas altas, como El Ajusco y Desierto de los Leones.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, compartió postales de los paisajes nevados en sus redes sociales, solicitando a la población que "se abriguen bien y conduzcan con precaución", así como mantenerse al pendiente de los comunicados de Protección Civil.

La reacción no se hizo esperar, pues a través de redes sociales, diversos usuarios también compartieron sus fotografías de los paisajes nevados.

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Algunos ciudadanos, incluso, aprovecharon los recursos para jugar, pasar el tiempo y realizar muñecos de nieve.

Estado de México

La nieve no fue un fenómeno exclusivo de la gran urbe; también se hizo presente en la Zona Metropolitana del Valle de México, como en Temoaya, Jocotitlán y Toluca.

Asimismo, en la cima del volcán Xocotépetl, en Jocotitlán, un pueblo al norte de la región mexiquense, la nieve no hizo esperar a operadores, pues cubrió antenas y parábolas, pero los deleitó con paisajes helados bellísimos.

Michoacán

En los límites del Estado de México y Michoacán también se apreciaron postales blancas. Así ocurrió en el Santuario de la Mariposa Monarca "El Rosario", ubicado en el Cerro Campanario.

Jalisco

Del mismo modo, el Parque Nacional Volcán Nevado de Colima, en Jalisco, permaneció con una cobertura nívea. Ayer, debido a sus condiciones meteorológicas, tuvo que cerrar su acceso; sin embargo, este sábado ya se encuentra abierto al público.

Las autoridades estatales recomendaron que, antes de visitar el parque, se consulte previamente el clima y el estado de los caminos en la app Jalisco Alerta. Ante la primera tormenta invernal de la temporada, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las recomendaciones de Protección Civil.