Tras la CNTE, el Centro regresa a la normalidad

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Ciudad de México.- A dos días del retiro del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el paso peatonal y vehicular de las principales vialidades del Centro Histórico de la Ciudad de México, se ha liberado, hecho que capitalinos y turistas han celebrado, pues les ha permitido recorrer el primer cuadro de la capital sin mayores contratiempos.

En un recorrido se constató que en calles como República de Cuba, Tacuba, Ignacio Allende, Isabel la Católica, Simón Bolívar y Donceles, entre otras, han desaparecido los lazos que lucían atravesados entre postes, las lonas y las miles de casas de campaña que congestionaron por más de dos semanas las calles aledañas a la Plaza de la Constitución, como consecuencia de la huelga nacional emprendida por los integrantes del magisterio disidente.

En los principales accesos al Zócalo capitalino, las vallas colocadas para contrarrestar el bloqueo de la CNTE fueron retiradas y el personal policiaco ha disminuido notablemente, lo que ha permitido a los comerciantes de la zona volver a operar con normalidad, mientras que los capitalinos y turistas han podido disfrutar del libre acceso a las calles sin necesidad de sortear cierres viales, vallas, casas de campaña y lonas.

Alejandro Ibarra, comerciante en la calle Francisco I. Madero, celebró el retiro del plantón de la CNTE porque, además de que su negocio registró un incremento económico, "no es lo mismo llegar a la Ciudad de México y ver las calles plagadas de campamento a una libertad de tránsito, es una gran diferencia", consideró.

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Brenda Itzel, una maestra mexiquense, se dijo contenta de que haya retornado el libre tránsito al Centro Histórico, "porque uno puede convivir con la familia y las cosas que de política se discuten (...) con los políticos".