"Trudy" prende alerta en Pacífico

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Oaxaca, Oax.- Ante la presencia del huracán "Trudy", de categoría 1, autoridades de Oaxaca y Guerrero implementaron acciones de prevención debido a que se espera que genere lluvias intensas en ambos estados durante este fin de semana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, hasta las 18:00 horas del jueves, "Trudy" se localizaba a 405 kilómetros al sur suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 650 km al sur-sureste de Manzanillo.

Presentaba vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste de 9 km/h.

El SMN pronostica lluvias fuertes e intensas en el Istmo de Tehuantepec, la Costa y la Sierra Sur, así como en algunas zonas de la Mixteca y la Cuenca del Papaloapan, en Oaxaca.

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Ante esta situación, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó que se instalaron 12 refugios temporales en 20 municipios del estado.

Alertó que las condiciones marítimas continuarán deteriorándose a lo largo de la línea costera debido a la presencia de mar de fondo, que generará oleaje elevado y marejadas fuertes. Por ello, exhortó a la población y al sector turístico a extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades.

Mientras tanto, autoridades de Guerrero determinaron suspender las clases en todos los niveles educativos por los efectos del huracán y se ordenó el cierre de los puertos.

Por tal motivo habilitó 107 refugios temporales en todo el estado. Del total, 34 se ubican en Acapulco, 5 en la región Centro, 16 en Costa Grande, 43 en Costa Chica y 9 en la región Montaña.