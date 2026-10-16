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Nacional

"Trudy" prende alerta en Pacífico

Oaxaca y Guerrero implementan acciones de prevención

Por El Universal

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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"Trudy" prende alerta en Pacífico
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      Oaxaca, Oax.- Ante la presencia del huracán "Trudy", de categoría 1, autoridades de Oaxaca y Guerrero implementaron acciones de prevención debido a que se espera que genere lluvias intensas en ambos estados durante este fin de semana.

      De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, hasta las 18:00 horas del jueves, "Trudy" se localizaba a 405 kilómetros al sur suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 650 km al sur-sureste de Manzanillo.

      Presentaba vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste de 9 km/h.

      El SMN pronostica lluvias fuertes e intensas en el Istmo de Tehuantepec, la Costa y la Sierra Sur, así como en algunas zonas de la Mixteca y la Cuenca del Papaloapan, en Oaxaca.

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      Ante esta situación, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó que se instalaron 12 refugios temporales en 20 municipios del estado.

      Alertó que las condiciones marítimas continuarán deteriorándose a lo largo de la línea costera debido a la presencia de mar de fondo, que generará oleaje elevado y marejadas fuertes. Por ello, exhortó a la población y al sector turístico a extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades.

      Mientras tanto, autoridades de Guerrero determinaron suspender las clases en todos los niveles educativos por los efectos del huracán y se ordenó el cierre de los puertos.

      Por tal motivo habilitó 107 refugios temporales en todo el estado. Del total, 34 se ubican en Acapulco, 5 en la región Centro, 16 en Costa Grande, 43 en Costa Chica y 9 en la región Montaña.

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