Tuvo el CJNG alianza con Los Chapitos: SSPC
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CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantuvo una alianza con la facción de Los Chapitos, heredada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, mediante apoyo financiero y refuerzo de personal en el sur de Sinaloa.
El funcionario federal señaló que el vínculo entre ambas organizaciones criminales se sostenía principalmente a través de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien fue abatido hace casi cuatro meses.
"Principalmente, era el propio líder, el líder principal, quien era el vínculo directo con una facción del Cártel de Sinaloa, específicamente con Los Chapos", indicó.
En la conferencia matutina de este martes de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch detalló que la colaboración entre ambos grupos delictivos incluyó recursos económicos y apoyo operativo para fortalecer la presencia de Los Chapitos en territorio sinaloense.
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"En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa. Un refuerzo financiero y de personal del Cártel Jalisco a la facción del Cártel de Sinaloa", recalcó.
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