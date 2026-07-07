Ubican mercados de piratería en la CDMX

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene ubicados, en la Ciudad de México, un grupo de siete mercados notorios de venta de piratería.

De acuerdo con el Estudio sobre mercados notorios de piratería en México: Identificación e impacto en las entidades federativas, elaborado por el IMPI, los mercados son Plaza Comercial Meave, Plaza de la Tecnología, Plaza Teresa, Tepito Varios, Tepito Fierros Viejos, Tepito Ropa y Telas "Granaditas" y Tepito Zona. Entre los mercados previamente identificados no fueron reportados por las entidades diversos espacios, en el caso de la Ciudad de México no se reportó la Central de Abastos y el Bazar Pericoapa, se afirma en el documento.

La Ciudad de México es la séptima entidad con más mercados notorios de piratería a nivel nacional, indica el estudio.

Además, la alcaldía Cuauhtémoc es el cuarto municipio a nivel nacional con más mercados notorios identificados, con siete.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El informe señala que "la identificación de estos mercados significa que puede haber piratería, pero no que ésta sea su vocación principal, ni que toda la mercancía, ni todos los proveedores caigan en esta práctica".

Además, detalla, que el giro comercial más común de productos piratas es el de la ropa y accesorios, seguido por las bolsas, los cosméticos, los alimentos, el calzado y la electrónica.

En la Plaza de la Computación se observó la venta de consolas de videojuegos, bocinas y productos de computación de origen apócrifo. Las consolas con miles de juegos precargados tienen un precio que va de los 350 a los mil 500 pesos.

Mientras que en la zona de Tepito la mayoría de la mercancía apócrifa observada es la ropa, como uniformes deportivos, playeras, jeans y calzado deportivo.