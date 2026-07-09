V. Rodríguez, a prisión preventiva

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Xochitepec, Mor.- La juez Adriana Carrera Ortiz dictó prisión preventiva justificada contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, tras escuchar los elementos que contiene la Carpeta de Investigación, integrados por el Ministerio Público para soportar la denuncia por los delitos de violencia familiar y vicaria en agravio de su esposa y su hija menor de edad.

Los abogados de Rodríguez apelaron al recurso de excepcionalidad para eludir la prisión preventiva al argumentar que el exfuncionario federal tiene un tumor maligno en la próstata y requiere atención médica, además dijeron que su cliente tiene 69 años y que un dictamen de un perito especializado refirió que el nivel de riesgo para la víctima es leve.

La juez respondió que los abogados del exfuncionario en ningún momento exhibieron estudios médicos que acrediten la enfermedad, y precisó que la excepcionalidad considera a las personas de 70 años. Además, sostuvo que el propio abogado refirió que la conclusión de un dictamen era de riesgo leve para la víctima y por tanto acepta que hay un riesgo. Con esos argumentos reforzó su acuerdo de prisión preventiva justificada.

En audiencia el Ministerio Público relató que la violencia del exdirector de Pemex contra su esposa había escalado y entre ellas narró que una primera agresión ocurrió el 16 de junio de 2022 cuando en su casa, con domicilio en el poblado de Chamilpa, norte de Cuernavaca, Víctor Rodríguez clavó un bolígrafo a su esposa en el brazo izquierdo.

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El ataque físico ocurrió tres años después de haber contraído matrimonio en la alcaldía de Coyoacán de la CDMX.

Más adelante proyectaron el video donde se observa la agresión violenta registrada en una casa del fraccionamiento Country Club del municipio de Emiliano Zapata, zona metropolitana, en marzo pasado.

Rodríguez Padilla pasará los siguientes días en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, situado a 300 metros de la Ciudad Judicial. La cita para la audiencia de Vinculación a Proceso será el lunes a las 8:15 horas.