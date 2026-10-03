Van contra robo de carga cerca de AIFA

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Tultepec, Estado de México.- Los gobiernos municipales aledaños al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) trabajan de manera coordinada con las autoridades aeroportuarias para evitar el robo a transporte de carga, informó el alcalde de Tultepec, Sergio Luna.

Sostuvo que ante el crecimiento industrial en el municipio y la actividad en el AIFA de vuelos de carga, debe existir coordinación para que los índices delictivos no incrementen en la conexión de la terminal aérea y la autopista Circuito Exterior Mexiquense.

"Quedamos que se hará una reunión con las autoridades del AIFA y evitar este tipo de situaciones. Como esta parte del AIFA está generando mucha carga y descarga, básicamente todos los aviones están descargando ahí. De ahí está saliendo la carga hacia el resto del país y está generando toda esta inseguridad", dijo Luna.

Tultepec, Nextlalpan, Jaltenco, Zumpango y Ecatepec son algunos de los municipios mexiquenses que se encuentran alrededor del aeropuerto y que establecen comunicación, agregó.

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De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a agosto de este año se han registrado mil 592 robos a transportistas en el Estado de México.

Mientras que en Tultepec ocurrieron 14; en Nextlalpan, siete; Jaltenco, cuatro; Zumpango, 20, y Ecatepec, 136.