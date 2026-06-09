Vencimos al odio y mentiras: Jiménez

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Saltillo, Coah.- Un día después de las elecciones legislativas en Coahuila, y tras el cierre del cómputo del PREP que le dio el triunfo al PRI, el gobernador Manolo Jiménez aseguró que los perdedores de la contienda fueron el odio, la división, las grillas, las mentiras y la colusión con posibles delincuentes.

En mensaje desde el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal afirmó que fue una elección "sin problemas" y pidió a quienes se quejan de irregularidades "darle la vuelta a la página".

Asimismo, consideró que los resultados de los comicios son un refrendo a su gobierno y una victoria de la unidad, el trabajo y el amor a Coahuila.

"En esta campaña ganó la unidad, ganó el trabajo, ganaron los resultados, ganaron los buenos gobiernos emanados del PRI y de la UDC y principalmente ganó el amor a esta tierra, donde la gran mayoría de los coahuilenses queremos seguir viviendo en un estado tranquilo y en paz, con calidad de vida.

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"Por el contrario, se venció el odio, la división, las grillas, las mentiras, las alianzas con posibles delincuentes. (...) porque aquellos que polarizan, grillan, mienten, pelean, siempre pierden", recalcó Manolo Jiménez.

También agradeció a los 700 mil coahuilenses "que yo siento que también refrendaron su confianza en nuestro gobierno".

En tanto, desde la oposición, Morena y Partido del Trabajo (PT) advirtieron que el proceso electoral aún no termina y adelantaron que acudirán a los tribunales electorales para impugnar los resultados de la elección por la presunta "compra y coacción del voto" en favor del PRI.

Al cierre del PREP, con el 100% de las actas escrutadas, el PRI ganó los 16 distritos electorales de Coahuila con 55% de los votos. En segundo lugar, quedó la coalición Morena-PT, con 26.20%; en tercer sitio el partido local Nuevas Ideas, con 5,89%. Por debajo del tres por ciento se ubicaron el PVEM, 2.6%; PAN, 2.16%, y MC, 1.96%.

A reserva del conteo oficial, el PRI se quedaría con 15 diputaciones, UDC con una diputación de mayoría relativa, más otra de representación proporcional al obtener 4% de las votaciones por separado, lo que representaría 17 escaños para la alianza.