Beatriz Mojica, virtual candidata de Morena en Guerrero
Ariadna Montiel oficializó su nombramiento como coordinadora de Defensa de la Transformación
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Morena ha escogido a la senadora con licencia Beatriz Mojica como coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Guerrero, lo que la hace la virtual candidata para la gubernatura del estado.
La dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, informó de la decisión en conferencia de prensa donde también Mojica rindió protesta en este cargo.
En su mensaje, Mojica agradeció al expresidente López Obrador por "reconocer al pueblo afromexicano".
Dijo que "vamos a acompañar a la presidenta (Sheinbaum) con coordinación y con resultados".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"La unidad no será una fotografía, será de respeto", adelantó.
Beatriz Mojica llama a Morena a cerrar filas con Sheinbaum
Mojica destaca recorridos en Guerrero para informar sobre programas de apoyo tras el huracán Otis.
no te pierdas estas noticias
Beatriz Mojica, virtual candidata de Morena en Guerrero
El Universal
Ariadna Montiel oficializó su nombramiento como coordinadora de Defensa de la Transformación
Sheinbaum lidera ranking de presidentes mejor evaluados en LA
El Universal
CB Global Data reporta crecimiento en imagen positiva de Sheinbaum y destaca variaciones en otros líderes.
Autoridades mexicanas prometen dar con "responsable" del asesinato de estudiante española
EFE
La Fiscalía de Morelos investiga el caso como feminicidio y mantiene abiertas todas las líneas de investigación.