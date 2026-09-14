Beatriz Mojica, virtual candidata de Morena en Guerrero

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Morena ha escogido a la senadora con licencia Beatriz Mojica como coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Guerrero, lo que la hace la virtual candidata para la gubernatura del estado.

La dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, informó de la decisión en conferencia de prensa donde también Mojica rindió protesta en este cargo.

En su mensaje, Mojica agradeció al expresidente López Obrador por "reconocer al pueblo afromexicano".

Dijo que "vamos a acompañar a la presidenta (Sheinbaum) con coordinación y con resultados".

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"La unidad no será una fotografía, será de respeto", adelantó.