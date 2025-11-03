logo pulso
SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Noviembre 03, 2025 08:54 a.m.
VIDEO | Explota carro alegórico en desfile de Día de Muertos en Mazatepec

MAZATEPEC, Mor.- Un carro alegórico con pirotecnia, el cual participaba en el desfile de Día de Muertos, explotó y dejó ocho personas heridas en el municipio de Mazatepec, suroeste de Morelos.

Un video captó el estallido y los gritos de miedo de los habitantes que presenciaban el paso de los vehículos adornados del Día de Muertos.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas sobre la calle 5 de Febrero, en la colonia Justo Sierra, donde un tractor jalaba una plataforma decorada con motivos alusivos a la celebración. De acuerdo con los testigos, una chispa habría encendido los cohetes que formaban parte del adorno, causando una fuerte detonación.

El estallido alcanzó a personas que iban a bordo de este carro alegórico y a vecinos que observaban el paso del contingente, lo que generó momentos de pánico entre los asistentes.

Protección Civil Morelos precisó que durante la caravana "Almas que Andan, Luces que Guían", se presentó el "incidente" asociado al uso de pirotecnia.

El hecho tuvo lugar cuando se activaron luces pirotécnicas en un carro alegórico del contingente, lo que provocó la explosión de un artefacto en la parte trasera del vehículo, donde se encontraban integrantes del grupo.

"En este sentido, la Secretaría de Salud confirmó que ocho personas arribaron al Hospital General de Tetecala para valoración médica; todas se reportan fuera de peligro, ya que únicamente necesitaron suturas y curaciones", informó la dependencia.

