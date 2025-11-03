Zócalo se despide de su Megaofrenda

Ciudad de México.- Con un Zócalo abarrotado, miles de personas “despidieron” la Megaofrenda del Día de Muertos, dedicada a los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán.

Luego de ocho días expuestas en la plancha del Zócalo, las figuras monumentales fueron admiradas en su última noche.

Entre los visitantes que no dejaron pasar la última oportunidad de ver la exposición estaban Andrea y Paola, quienes fueron para celebrar a los muertos.

“Aquí en México celebramos la muerte y pues aquí se ve, o sea son miles y millones de personas que van y vienen de muchas partes de la ciudad y de la República Mexicana, porque la verdad aquí sí sentimos esa esas tradiciones de la muerte”, expresó Paola.

Debido a la cantidad de personas, el paso entre las enormes figuras era lento. Las calles aledañas también lucían repletas.

Sin embargo, ni la afluencia ni el clima mermaron la asistencia al Zócalo este domingo.

Entre los asistentes había quienes iban caracterizados como algún personaje del folklor mexicano, y otros más con la temática de la fiesta de Halloween.