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CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 10 horas de audiencia privada, una juez federal vinculó a proceso al capo Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", líder del Cártel de Guasave y aliado de "La Mayiza" del Cártel de Sinaloa, a dos de sus colaboradores más cercanos por crimen organizado y delitos contra la salud.

Además, en continuación de la audiencia inicial, la juzgadora les ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que Meza Flores, Germán "N" y José "N" quedaron presos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1 "El Altiplano" por los crímenes de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El pasado lunes, "El Chapo Isidro" y sus dos colaboradores fueron presentados a una juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex), después de ser detenidos por fuerzas especiales del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional (GN) en el municipio de Guasave, Sinaloa.

Pero ante la imputación del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

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Por lo que, este sábado la juez dictó auto de vinculación a proceso a los tres y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Además, se fijaron cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.