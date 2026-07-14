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Vinculan a Víctor Rodríguez Padilla

El exdirector de Pemex permanecerá en prisión preventiva

Por El Universal

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Vinculan a Víctor Rodríguez Padilla
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      Cuernavaca, Mor.- El exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar y permanecerá en prisión preventiva justificada, aunque este martes podría alcanzar la libertad condicional porque su esposa María Felicia Jiménez otorgó el perdón por escrito.

      La ingeniera cubana sostiene en su carta que junto con su esposo alcanzaron una reconciliación genuina, "producto de un proceso de reflexión, diálogo y compromiso mutuo" y su objetivo es detener el desgaste emocional para ella y sus hijos menores de edad y una eventual revictimización durante el procedimiento.

      El viraje del caso lo deslizó el abogado defensor Víctor Manuel Solís Buitrón al declarar la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la víctima.

      Con el perdón escrito, la defensa pidió detener la audiencia de vinculación a proceso; sin embargo, la juez Adriana Correa argumentó que los delitos de violencia familiar y vicaria se persigue de oficio y, por tanto, continuó con el procedimiento.

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      El exdirector de Pemex ingresó a la sala de audiencia con una sonrisa en el rostro, pero su semblante cayó a medida que la juez echaba abajo cada una de las pruebas presentadas por sus abogados.

      En la audiencia iniciada por los cargos de violencia familiar y vicaria, la juzgadora desechó la segunda imputación al considerar que del análisis de las pruebas documentales aportadas por el Ministerio Público no se acreditó que el exfuncionario federal hubiera intentado sustraer, retener o privar de la manutención a su hijo.

      La juez precisó que el fallo contra el exfuncionario puede ser apelado y mientras eso ocurre fijó un plazo de tres meses para cerrar la investigación; la nueva audiencia será el 13 de octubre de 2026.

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