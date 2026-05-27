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Vinculan al CJNG con los ataques en Colima

Por El Universal

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Vinculan al CJNG con los ataques en Colima
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      GUADALAJARA, Jal..- Los hechos violentos ocurridos la tarde y noche del lunes en los municipios de Tecomán y Armería tendrían que ver con acciones del Cártel de Jalisco Nueva Generación para tratar de proteger a uno de sus cabecillas en el estado, señaló el secretario de Seguridad Pública del estado, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo.

      Indicó que hasta el momento van cinco personas detenidas tras los operativos desplegados después del tiroteo entre agentes de la Fiscalía estatal y presuntos delincuentes en la comunidad de Caleras, en Tecomán; confirmó que uno de ellos es un ciudadano estadounidense buscado en su país por homicidio y que se coordina con Interpol su entrega a las autoridades de Estados Unidos.

      Insistió en que los datos recabados hasta ahora apuntan al Cártel de Jalisco Nueva Generación como responsable de provocar los bloqueos carreteros e incendios de vehículos como medida desesperada para intentar que uno de sus mandos fuera capturado.

      Aunque no informó sobre el número de vehículos quemados y puntos bloqueados, se sabe de al menos tres tráileres de carga, un camión de transporte de personal y cinco vehículos particulares involucrados.

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