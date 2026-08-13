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Nacional

Violencia sexual se oculta por amenazas: CNDH

Por El Universal

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Violencia sexual se oculta por amenazas: CNDH
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes que alcanzan difusión pública son sólo una parte de un problema mucho más amplio, debido a que muchas agresiones permanecen ocultas por amenazas, dependencia de los agresores, miedo, normalización de la violencia o falta de denuncia y detección oportuna.

      El organismo expresó su preocupación por hechos recientes, entre ellos el caso de una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, quien cursaba un embarazo de aproximadamente cinco meses, presuntamente derivado de violencia sexual. La menor recibió atención médica especializada, fue incorporada a medidas de protección institucional y se llevó a cabo la interrupción legal del embarazo.

      Consideró que este caso representa una grave vulneración de los derechos humanos de la niña y llamó a las autoridades a realizar las investigaciones con la máxima diligencia, bajo el principio del interés superior de la niñez y con enfoque de género, además de garantizar la protección integral y evitar cualquier forma de revictimización.

      Agregó el caso ocurrido en Sabanilla, Chiapas, donde un niño indígena habría sido víctima de agresión sexual.

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