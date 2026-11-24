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CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos ocho años, un promedio de 979 mujeres a nivel nacional han sido violentadas cada día. Desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2026, 2.7 millones de mujeres y niñas han sido víctimas de delitos graves como feminicidio, homicidio doloso, trata de personas, violación, abuso y desapariciones.

En 81 meses se documentaron 6 mil 919 feminicidios, 19 mil 550 homicidios dolosos y 14 mil 92 mujeres están reportadas como desaparecidas. Además, 6.9 millones de mujeres marcaron al 911 para pedir ayuda ante incidentes de violencia familiar, de pareja, abuso y acoso sexual, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Para especialistas, denunciar no significa estar protegida ni que la violencia termine, pues las víctimas se enfrentan a un sistema de justicia deficiente, a amenazas de sus agresores, revictimización y desconfían de las propias autoridades, que muchas veces reclasifican los delitos para imponer penas mínimas a los abusadores o de plano, dejarlos en libertad. Advierten que a las cifras podrían sumarse millones de mujeres que no denunciaron por miedo o por vivir en un país que normaliza la violencia en todos los ámbitos.

En la administración de López Obrador y en los primeros 23 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum también se han registrado 534 mil 516 víctimas de lesiones dolosas, 158 mil 168 víctimas de violación simple o equiparada, un millón 995 mil víctimas de violencia familiar y cuatro mil 446 de trata de personas.

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