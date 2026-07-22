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Volaris reporta pérdida de 127 mdd en segundo trimestre

Para el tercer trimestre, Volaris planea un crecimiento moderado en capacidad para aprovechar la temporada alta.

Por El Universal

Julio 22, 2026 04:22 p.m.
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Volaris reporta pérdida de 127 mdd en segundo trimestre
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      Volaris reportó sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del año donde registró una pérdida neta de 127 millones de dólares (mdd), aunque sus ingresos operativos totales se incrementaron 24% al ubicarse en 859 millones de dólares por el alza en tarifas.


      El costo económico promedio del combustible incrementó 70%, ubicándose en 4.18 dólares por galón de turbosina.

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      Enrique Beltranena, presidente y director general de Volaris dijo que los resultados del segundo trimestre reafirman la fortaleza y resiliencia su modelo de negocio, así como el enfoque en las variables que están bajo su control.
      "Actuamos con decisión, impulsando un sólido desempeño en toda nuestra red y la generación de flujo de efectivo, a pesar de operar en uno de los entornos de combustible más retadores de los últimos años.
      "No sólo alcanzamos un ingreso unitario récord para un segundo trimestre a través de incrementos en tarifas y de nuestras acciones disciplinadas en precios, red, capacidad y operaciones, sino que también nos beneficiamos de una demanda doméstica sostenida y una sólida demanda internacional, lo que demuestra el equilibrio de nuestras estrategias doméstica y transfronteriza", apuntó en el reporte trimestral.
      Beltranena destacó que cada vuelo operado durante el segundo trimestre contribuyó positivamente al flujo de efectivo.
      El plan de capacidad de la aerolínea para el tercer trimestre se concentra en julio y agosto para capturar la demanda de la temporada alta, con una moderación relevante a partir de septiembre.
      Como resultado, Volaris espera un crecimiento de asientos por milla disponibles de aproximadamente 5% para el año completo.
      "Las acciones tomadas durante la primera mitad del año están generando avances tangibles, respaldando resultados más fuertes en el segundo semestre y el restablecimiento de nuestra guía de margen UAFIDAR para el año completo", agregó Beltranena.
      En el segundo trimestre, la capacidad de la aerolínea medida en asientos por milla disponibles se incrementó 2%.
      Mientras que los gastos operativos totalizaron 958 millones, 243 millones menos en comparación con los 715 millones reportados en el mismo periodo del año anterior.
      El efectivo total, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo totalizaron en 824 millones, representando 25% de los ingresos operativos totales de los últimos 12 meses.
      Las proyecciones para el año completo y el tercer trimestre incluyen la compensación que Volaris espera recibir conforme al acuerdo celebrado con Pratt & Whitney con base en el estimado de aeronaves que permanecerán en tierra como resultado de la inspección de los motores GTF.

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