Vuelca autobús de personal en BCS

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La Paz, BCS.- Un accidente vehicular en Los Cabos, Baja California Sur, en la carretera transpeninsular dejó un saldo de tres personas fallecidas y 17 hospitalizadas, dos de ellas en estado grave.

El percance involucró un autobús que trasladaba empleados de hotel y un vehículo particular, movilizando a corporaciones de emergencia de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de San José del Cabo, el percance ocurrió alrededor de las 22:00 -hora local-, en las inmediaciones de la zona de Santa Anita en San José del Cabo. Al lugar se trasladaron unidades y personal para la atención de la emergencia.

Al llegar al lugar encontraron el autobús volcado a un costado de la carretera y un automóvil blanco con severas afectaciones.

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Tras las tareas en el sitio, el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana informó que las personas lesionadas fueron trasladadas a distintos hospitales de San José del Cabo, donde permanecen bajo atención médica.

Entre ellas se encuentran dos pacientes clasificados con código rojo, mientras el resto son atendidos por diversas lesiones de consideración. Además, confirmó el fallecimiento de personas.

El tramo carretero permaneció cerrado varias horas y las labores de atención se prolongaron hasta la medianoche. Participaron en el operativo elementos de Protección Civil municipal, Seguridad Pública, Cruz Roja Mexicana, Bomberos y Marina.

Por otra parte, al sur de Hermosillo, Sonora, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que personal de esta dependencia, bomberos y cuerpos de emergencia atendieron el accidente de un autobús de la línea Ómnibus que dejó al menos una persona sin vida y varias heridas. Las diversas corporaciones atienden el reporte de la salida de camino y volcamiento de un autobús de pasajeros en el kilómetro 238 de la carretera Guaymas–Hermosillo.

De manera preliminar, se reporta una persona fallecida y nueve personas lesionadas, quienes reciben atención prehospitalaria y están siendo trasladadas a diferentes unidades médicas.