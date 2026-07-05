Xin Xin celebra 36 años

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Entre bailes con dragones chinos, porras y un pastel con sus alimentos favoritos, "Xin Xin" celebró su cumpleaños número 36, junto a decenas de familias que acudieron al Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec, para cantarle "Las Mañanitas".

Nacida el 1 de julio de 1990 en Chapultepec, "Xin Xin" es hija de la emblemática panda "Tohuí" y del macho "Chia Chia", formando parte del legado del programa de reproducción de pandas gigantes en México.

La celebración coincidió con el 103 aniversario del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec, donde, desde las 11:00 horas, personal de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) recibió a los asistentes con una galería de imágenes de la panda.

Jade, una de las asistentes, destacó que la presencia de la panda en México representa un privilegio para el país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Somos el único país, además de China, que puede disfrutar de un panda gigante sin tener que viajar a otro continente. También refleja la buena relación entre México y China", comentó.

Consideró que la longevidad del ejemplar demuestra la importancia del cuidado responsable de los animales y de los esfuerzos para preservar especies en peligro de extinción.

Ximena, ilustradora que participó en una exposición artística dedicada a la panda, aseguró que "Xin Xin" inspira a las nuevas generaciones a proteger el medio ambiente.

"El mensaje es que respetemos mucho la naturaleza. Sabemos que el planeta enfrenta muchos problemas y debemos tomar conciencia sobre nuestras acciones para preservar especies como el panda gigante", recalcó.

La directora general de los Centros de Conservación de Vida Silvestre, María Adriana Fernández, resaltó que la panda se ha convertido en un símbolo de la conservación de la vida silvestre y de la cooperación entre México y China, además de representar el resultado de décadas de trabajo científico y de cuidado especializado.

Destacó que alcanzar los 36 años de edad refleja el compromiso del personal del zoológico con el bienestar animal y la atención especializada que ha recibido durante toda su vida.