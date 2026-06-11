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"Ya estamos en espíritu mundialista"

Por El Universal

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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"Ya estamos en espíritu mundialista"
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      Ciudad de México.- A unas horas de la inauguración del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que ya estábamos en "espíritu mundialista" y en un ambiente "de amor y paz", sin entrar en polémicas políticas.

      En su conferencia mañanera de este miércoles, Sheinbaum Pardo dijo que aún evaluaba dónde estaría en el partido de inauguración, ante las protestas de la CNTE alrededor del Zócalo, donde se colocó el Fan Fest.

      "Vamos a tomar pocas preguntas hoy, porque ya estamos de espíritu mundialista", dijo.

      Al ser cuestionada por el tema de la CNTE, la Mandataria respondió: "A ver, hoy no vamos a entrar en polémicas, hoy estamos de amor y paz".

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      Comentó que podría asistir a una de las 18 sedes instaladas en distintas alcaldías de la Ciudad de México a ver la inauguración o en Palacio Nacional, con una televisión adaptada para los trabajadores. "Tomaré la decisión en su momento, si lo vemos aquí o salgo a alguna de las 18 sedes, pero si por alguna razón no se puede usar el Zócalo para la inauguración hay 18 sedes donde se puede ver de manera gratuita", comentó

      Al reiterar el llamado a que las movilizaciones de la CNTE sean pacíficas, indicó que no ve ninguna preocupación y garantizó que todos los aficionados van a poder llegar al Estadio Ciudad de México al partido de la Selección Mexicana contra Sudáfrica.

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