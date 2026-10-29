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Ya han renunciado 15 de los cercanos a Taddei

Por El Universal

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Ya han renunciado 15 de los cercanos a Taddei
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      Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) ya registra 15 bajas de personal de confianza cercano a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y se esperan más en los próximos días. Las renuncias se dieron todas en el primer día de Blanca Cruz García como presidenta interina del organismo.

      Cruz García dijo que los 10 consejeros en activo evaluarán la pertinencia de que Roberto Félix, el secretario Ejecutivo cercano a Taddei, también deje el instituto. Por el momento, se mantendrá en el cargo.

      "Esa revisión es necesaria, se tiene que hacer de todos los perfiles, insisto, de los que forman parte de la Junta General Ejecutiva y de aquellos que, aunque no forman la parte de la Junta, sí forman parte de titularidades en unidades técnicas, incluso, en coordinaciones, o sea que tienen un nivel directivo. Todos los perfiles deben ser revisados, todas las posiciones deben ser revisadas, es un acuerdo que tenemos las y los 10 consejeros", dijo Cruz.

      De estas 15 renuncias, tres fueron las de Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática, y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios, quienes además participaban en las reuniones con el empresario ligado a Guadalupe Taddei, Alfredo Hernández Casillas.

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