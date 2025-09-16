¿Ya sabes si fuiste beneficiaria de la Beca Rita Cetina 2025?

Miles de jóvenes en México aguardan la publicación de los resultados de la Beca Rita Cetina 2025, un apoyo económico exclusivo para mujeres inscritas en educación media superior y superior, cuyo objetivo es reducir la deserción escolar y ampliar las oportunidades de formación profesional.

El gobierno federal ha destacado este programa dentro de su estrategia de impulso a la educación, al estar dirigido únicamente a mujeres. La beca busca fortalecer el derecho a la educación y avanzar en la igualdad de oportunidades.

La forma más rápida para verificar si se obtuvo el beneficio es ingresar al Buscador de Estatus de las Becas Benito Juárez, disponible en el portal oficial del gobierno de México. Solo se debe capturar la CURP en el espacio correspondiente, tras lo cual el sistema indica si el registro fue exitoso, si continúa en validación o si no se alcanzó el apoyo.

El sitio está habilitado las 24 horas y puede consultarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet. En caso de inconsistencias, la recomendación es verificar la captura correcta de la CURP y volver a intentar. Si el problema persiste, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) sugiere acudir al área de becas de la escuela o comunicarse por los canales oficiales de atención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Autoridades aclararon que el hecho de no aparecer en la primera revisión no implica una negativa definitiva, pues muchos registros continúan en proceso de validación.

La Beca Rita Cetina 2025 representa un paso importante en la política educativa nacional, ya que no solo brinda un respaldo económico, sino que también refuerza la permanencia escolar y la formación académica de mujeres en todo el país.