“Quiero que la gasera cumpla”

Ciudad de México.- A cinco días de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, que hasta este lunes había dejado 15 fallecidos, familiares de las víctimas pidieron que la empresa dueña del vehículo se haga cargo de los gastos de los lesionados y refieren que hasta el momento nadie de dicha firma se les ha acercado.

Nitzia, hermana de Abril Díaz Castañeda de 34 años, una de las mujeres que continúan internadas en el Hospital de Traumatología Dr. Victorio de la Fuente —conocido como Magdalena de las Salinas— en la Gustavo A. Madero, pidió al gobierno de la Ciudad de México y a la empresa encargada de la pipa que cumplan con el apoyo que se les ha prometido “y no nada más se quede en palabras”.

En entrevista a las afueras de dicho hospital, donde su hermana se mantiene en estado delicado a causa de las quemaduras, Nitzia explicó que hasta ahora nadie de la empresa se ha acercado, ni tampoco han recibido asesoría jurídica tras el accidente.

Tras el fallecimiento de Jesús Joel Tovar García en el Hospital Rubén Leñero, su tío José Arturo Tovar Torres acusó que la empresa Transportadora Silza sigue sin acercarse a ellos. Además, indicó que se han asesorado legalmente para posiblemente emprender acciones legales contra la empresa en caso de que no se haga responsable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó este lunes el deceso de dos personas más, tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, con lo que suman 15 fallecidos por esta tragedia.

Por la mañana, la dependencia agregó el nombre de Jesús Joel Tovar García, un hombre de 40 años, que estaba en el Rubén Leñero. Por la tarde, lamentó el deceso de una persona más que está en calidad de desconocida en Magdalena de las Salinas.

Asimismo, la Secretaría de Salud de la CDMX, confirmó que Jazlyn Azuleth, de dos años, una de las sobrevivientes de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, ocurrida el pasado 10 de septiembre, fue trasladada a Galveston, Texas, en Estados Unidos, para recibir atención médica especializada.

Se trata de la nieta de Alicia Matías Teodoro, la abuelita que falleció el pasado viernes 12 de septiembre, y que se volvió viral en los medios de comunicación tras haber protegido a su pequeña nieta durante el accidente.

En un comunicado, la dependencia precisó que este traslado se logró en conjunto con la fundación Michou y Mau, e indicó que la menor viajó en compañía de su mamá “lo que garantiza su cercanía y acompañamiento en este proceso tan importante para su recuperación”.