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Zacatecas se blinda por alza de violencia

Refuerzan seguridad con operaciones entre varias instituciones

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Zacatecas se blinda por alza de violencia
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      Zacatecas, Zac.- El Ocelot —vehículo táctico con blindaje nivel 7— avanza al frente del convoy de una Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) en marcha.

      Su misión puede ser la instalación de un punto de inspección urbana, un patrullaje de rutina o el despliegue táctico hacia las dos regiones de mayor atención: en el sur, colindante con Jalisco y Aguascalientes, donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), o en el norte, en los límites con Durango, bajo la influencia del Cártel de Sinaloa.

      En cualquier despliegue, la orden es la misma: internarse en zonas urbanas, serranas o rurales para ubicar los objetivos prioritarios que dictan los mapas de inteligencia.

      Detrás del vehículo blindado avanzan soldados, elementos de la Guardia Nacional (GN) y policías estatales en una organización táctica capaz de desplegarse por horas en las rutas de mayor riesgo.  Ahí, los reconocimientos estratégicos han permitido desde la localización de casas de seguridad y narcolaboratorios hasta el desmantelamiento de células dedicadas al cobro de piso y al tráfico de armas.

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      Tras la masacre del pasado 18 de julio, cuando 10 personas fueron ejecutadas y abandonadas en tres municipios —entre ellas seis empresarios y dos funcionarios del ayuntamiento de Fresnillo—, los focos rojos de la violencia se encendieron en esta región.

      La agresión, atribuida a células del Cártel de Sinaloa, detonó la intervención directa del gobierno federal mediante el envío de 580 efectivos militares, reforzados con 100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, soporte aéreo y patrullajes a pie para peinar la franja serrana que colinda con Durango.

      A través de la Operación Rastrillo, la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas desmanteló 12 campamentos clandestinos e instalaciones tácticas, seis narcolaboratorios de drogas sintéticas, siete casas de seguridad y dos pistas de aterrizaje clandestinas.

      En este contexto, el 19 de agosto en Jiménez del Teul, las autoridades incautaron un complejo de cabañas con dos narcolaboratorios, vehículos, droga, armas, explosivos y animales exóticos, sumado al desmantelamiento de una casa de seguridad en Sombrerete con el resguardo de un tigre.

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