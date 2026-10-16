Zoé Robledo hará una revaluación: CS
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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el director del IMSS hará una revaluación luego de que trabajadores rechazaron un aumento salarial en votación.
En su conferencia de este jueves, mencionó que "todo tiene que estar en el marco de lo posible" y celebró la decisión democrática de los trabajadores.
Cuestionada sobre cuáles serían las alternativas, respondió que "se va a sentar el director del IMSS a hacer una revaluación".
"Todo tiene que estar en el marco de lo posible, nadie está obligado a lo imposible, lo posible que pueda hacer con mayor beneficio para las y los trabajadores del IMSS. Y, desde mi perspectiva, es evidentemente el salario, pero también otros temas de los que hemos hablado aquí, que es muy importante para las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan", dijo Sheinbaum.
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"Tiene que abrir el director del IMSS una mesa de trabajo para buscar las alternativas para poder dar una mejor propuesta. Entonces, el día de hoy y mañana, Zoé Robledo va a hacer un análisis para ver una propuesta que pueda ser de beneficio", insistió.
Rescató que "la reforma laboral que hizo el presidente López Obrador" dio la posibilidad a los trabajadores "que en caso de que no reconozcan una negociación de su dirigencia sindical, se haga una consulta abierta, democrática y que la base trabajadora dé su opinión. La propia dirigencia sindical vio que había inconformidad y abrió la consulta.".
Por su lado, el director del IMSS garantizó que sigue la atención con normalidad en todo el país. Afirmó que el ejercicio fue libre, y se votó de manera directa y secreta.
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