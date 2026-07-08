In-D: Bienaventurados quienes tienen tiempo de escuchar a Lennon

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Hay discos que no solamente piden ser escuchados, sino que exigen atención profunda. Love (Meditation Mixes) es el más reciente lanzamiento dentro del catálogo de John Lennon. Este material fue producido por su hijo, Sean, y plantea una condición mucho más incómoda para la época tan turbulenta que vivimos: hay que disponer de tiempo. No de esos minutos muertos que sobreviven entre una notificación y la siguiente, ni del trayecto en automóvil con el teléfono vibrando en el bolsillo. Hablo del tiempo verdadero. Del tiempo que no está hipotecado por la productividad, por la ansiedad o por la necesidad permanente de responder a algo. Ese tiempo se ha convertido en uno de los lujos más escasos del siglo XXI.

Quizá por eso este proyecto resulte tan desconcertante. No pretende entretener, tampoco impresionar con una producción exuberante ni competir por un lugar en una lista de éxitos. Es un álbum que parece desinteresado en agradar. Como si Sean Ono Lennon hubiera tomado una de las canciones más íntimas de su padre y, en lugar de hacerla más accesible, hubiera decidido estirarla hasta convertirla en un espejo. Un espejo incómodo. Porque frente a esa lentitud no terminamos observando a John Lennon: terminamos observándonos a nosotros mismos.

Escuchar Love (Meditation Mixes) implica aceptar que durante varios minutos casi no ocurrirá nada. Y ese "casi" es precisamente donde habita toda la obra. En una época que recompensa el estímulo constante, la velocidad y el consumo acelerado de información, una pieza que decide respirar lentamente adquiere un carácter casi subversivo. No porque sea revolucionaria en términos musicales, sino porque desafía la lógica bajo la cual vivimos.

No todos pueden darse ese lujo. Conviene decirlo sin culpa, pero también sin romanticismos. Hay quien no tiene la posibilidad material de detenerse. Hay personas cuyo día comienza antes del amanecer y termina cuando el cuerpo ya no responde. Trabajos dobles, transporte interminable, preocupaciones económicas, enfermedades, responsabilidades familiares. Para millones de personas, el silencio no es una experiencia espiritual: es un privilegio. Incluso detenerse a escuchar un álbum concebido para la contemplación supone haber resuelto antes una larga lista de necesidades mucho más urgentes.

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Esa es, quizá, la paradoja más interesante de este lanzamiento. Un disco construido alrededor de la paz interior solamente puede ser disfrutado plenamente cuando el ruido exterior ha disminuido lo suficiente. Y para que eso ocurra se necesita algo que rara vez aparece en los créditos de un álbum: estabilidad.

No basta con tener una plataforma de música y unos buenos audífonos. Hace falta disponer de un espacio donde el reloj deje de perseguirnos. Hace falta que el teléfono pueda permanecer boca abajo sin provocar ansiedad. Hace falta poder aceptar que durante veinte minutos no sucederá absolutamente nada... y descubrir que, precisamente ahí, empieza a suceder todo.

Resulta curioso que una obra basada en una canción llamada Love termine hablando, indirectamente, del tiempo. Porque amar una pieza así exige regalarle aquello que hoy parece más caro que el dinero: atención sostenida.

Vivimos en la era del fragmento. Consumimos canciones de quince segundos, videos de treinta, opiniones de dos líneas. Entramos y salimos de las conversaciones con la misma rapidez con la que deslizamos el dedo sobre una pantalla. En ese contexto, Love (Meditation Mixes) parece provenir de otra civilización. Una donde todavía era posible sentarse a contemplar una idea hasta que revelara una segunda, una tercera y una cuarta capa.

Estoy convencido de que ese es el verdadero experimento. No el uso de texturas ambientales, ni los beats binaurales, ni las mezclas expansivas. El experimento somos nosotros. ¿Seguimos siendo capaces de convivir con una obra que no exige reacción inmediata? ¿Podemos permanecer inmóviles sin sentir que estamos desperdiciando el tiempo? ¿Recordamos siquiera cómo se escucha una canción cuando dejamos de esperar que ocurra algo espectacular?

Tal vez por eso este álbum no sea para todo el mundo. No porque haga falta una educación musical sofisticada, sino porque exige una forma de riqueza mucho menos evidente. La riqueza de poder detenerse. Y en una sociedad que ha convertido la prisa en símbolo de éxito, detenerse es un acto profundamente radical.

Quizá los verdaderos afortunados no sean quienes poseen el mejor equipo de sonido ni la edición limitada en vinilo. Tal vez sean quienes todavía conservan la posibilidad de apagar el mundo durante un rato, cerrar los ojos y permitir que una sola canción ocupe el espacio que antes ocupaban cientos de distracciones. Si ese privilegio aún existe, entonces Love (Meditation Mixes) deja de ser únicamente un álbum experimental y se convierte en un recordatorio silencioso de algo que estamos perdiendo: la capacidad de habitar plenamente un instante.