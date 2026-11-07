Acoso desde Palacio

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Imagine que hace 20 años usted contrató a un jovencito para hacer limpieza en su negocio, o como chofer o para cualquier otro cargo. Un día él se fue de su empresa porque encontró una mejor oportunidad laboral y hoy —en tiempos de la 4T— aparece mediáticamente como un gran capo, autor de muy graves delitos. A partir de la notoriedad del caso empiezan a escudriñar su pasado y descubren que su primer trabajo —recién llegado de su pueblo natal— fue en su negocio.

Como circunstancia adicional, imaginemos que hay evidencia de que usted ha participado muy activamente —en niveles de liderazgo— en partidos de oposición. A partir de ese hecho irrelevante, su empresa es marcada y acusada de tener nexos con el crimen organizado y usted es etiquetado como su padrino, acusado de ser quien lo impulsó en sus inicios.

Eso es exactamente el nivel de vinculación que tiene el nuevo partido político SOMOS con los hermanos Hernández Casillas, los dueños de las empresas que en contubernio con Guadalupe Taddei hicieron millonarios negocios de modo opaco y posiblemente fraudulento, a partir de un esquema de corrupción. Sólo con mucha imaginación usted puede vincular a SOMOS con los hermanos Hernández Casillas.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum involucró a SOMOS como parte de este escándalo, utilizando para ello que uno de los miles de militantes de SOMOS, de nombre Juan Carlos Padilla Aguilar, fue jefe de ellos en una relación laboral de los años ochenta y noventa —hace casi cuarenta años— en RENAPO y en el CISEN. Ambas instituciones forman parte del gobierno federal.

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A partir de manipular la figura de Padilla Aguilar como un vínculo, la Presidenta en su "mañanera" ya empezó a acosar a SOMOS, generando un daño en su imagen y reputación pública. En contraste, ni una simple referencia al verdadero padrino del Clan Taddei, el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien —según información publicada— le prestó a Guadalupe Taddei, hace unos días —después de renunciar al cargo— los servicios de un grupo de escoltas que están en la nómina del gobierno estatal, para que le acompañasen en sus recientes viajes privados. Además, Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta del INE, hasta la fecha funge como secretario particular del gobernador.

En contraste, si el gobernador Durazo fuese militante de un partido de oposición y no de Morena —como hoy lo es—, toda la jauría de la bancada legislativa de Morena ya lo estaría vinculando en los negocios hoy cuestionados.

Este escándalo sirve muy bien para opacar algo muy grave, la acusación difundida recientemente por Héctor de Mauleón de que, en un informe de una institución federal, se señala que la actual presidenta de Morena, Ariadna Montiel, se reunió a principios del año 2024 —año electoral— con Aureliano Guzmán Loera —hermano de El Chapo—, en la localidad de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, para pactar apoyo electoral a cambio de control territorial, hecho que fue también confirmado por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Algo tan grave debiese ser investigado desde Palacio Nacional, porque compromete la seguridad nacional, la gobernabilidad y convertiría al funcionario que pacte con la delincuencia organizada en un infractor de la ley.

Hasta ahora no ha surgido información pública incuestionable. Ni que confirme este señalamiento en contra de Ariadna Montiel, ni que lo eche abajo.

Por tanto, el significado que tiene que el partido en el poder esté cuestionado le quita autoridad moral. Por ello deben investigarse los hechos que se le imputen y no sólo negarse las acusaciones sin más sustento que la palabra, aunque ésta sea del titular del Poder Ejecutivo.

Estos son los temas electorales q ue debiesen tener atención presidencial y no entrar de lleno en descalificaciones sin sustento, como la que ha hecho en contra de SOMOS.

La investidura presidencial exige mesura e imparcialidad, pues el apoyo directo a su partido la distrae de sus obligaciones como cabeza del Estado Mexicano. ¿A usted qué le parece?

@homsricardo