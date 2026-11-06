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Miles marchan en Francia contra el costo de vida

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Miles marchan en Francia contra el costo de vida

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Por Armando Fuentes Aguirre

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

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      El canto del pájaro madrugador me despierta en la madrugada.

      La gente del rancho dice que igual despierta a sus polluelos, para enseñarlos a madrugar, y que luego despierta al día, para que amanezca.

      Bajo la tenue luz del alba, que empieza apenas a ser luz, miro al pájaro madrugador posado en lo más alto del alto álamo que creció frente a mi ventanal. El árbol tiene la forma de un ciprés, pero sin su tristeza. Cuando el viento pasa entre sus ramas me parece oír que el álamo está recitando versos de Machado.

      Le agradezco al pájaro madrugador que con su canto me despierte, pero le pido que cuando duerma yo el otro sueño no me cante ya. De ese sueño no quiero despertar.

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