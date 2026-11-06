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El canto del pájaro madrugador me despierta en la madrugada.
La gente del rancho dice que igual despierta a sus polluelos, para enseñarlos a madrugar, y que luego despierta al día, para que amanezca.
Bajo la tenue luz del alba, que empieza apenas a ser luz, miro al pájaro madrugador posado en lo más alto del alto álamo que creció frente a mi ventanal. El árbol tiene la forma de un ciprés, pero sin su tristeza. Cuando el viento pasa entre sus ramas me parece oír que el álamo está recitando versos de Machado.
Le agradezco al pájaro madrugador que con su canto me despierte, pero le pido que cuando duerma yo el otro sueño no me cante ya. De ese sueño no quiero despertar.
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