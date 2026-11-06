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El Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, siempre estará con nosotros, y siempre será recordado como un hombre ejemplar y con principios firmes. Al respecto, quisiera mencionar que durante muchos años el Ingeniero Cárdenas, la Maestra Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas y un servidor nos reuníamos periódicamente a comer y a hablar, obviamente, de los temas que nos inquietaban a todos. Tenía yo al frente a estupendos maestros.

Tuve la fortuna de que, cuando recibí un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad de Nuevo León, junto con otros dos Maestros, el Ingeniero fuese a comer a mi oficina con algunos amigos, compañeros de Michoacán, entre ellos el Gobernador del Estado y el Secretario de Finanzas.

Fueron muchos los temas que compartíamos. En nuestras reuniones con la Maestra Ifigenia, Porfirio y Encinas teníamos siempre la figura destacada del Ingeniero Cárdenas. Con los cuatro viví diálogos relevantes que nutrieron mi convencimiento de que, con el liderazgo del Ingeniero, formábamos un grupo realmente preocupado por el desarrollo económico y social de nuestro País.

Sobre el Ingeniero, más allá de lo personal, cabe hacer una mención: desde luego que tuvo la razón y las elecciones de 1988 fueron ganadas por él, de ello no tuvo nunca la menor duda, pero el Ingeniero siempre respetó las Instituciones y procuró la paz en el País.

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En 1989 fundó el PRD junto con Ifigenia y Porfirio; en 1997 fue el primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de México electo por voto popular y fue tres veces candidato a la Presidencia de la República. En enero de este año, el IPN le otorgó el Doctorado Honoris Causa, en el marco de los 90 años del Instituto.

Nuestras reuniones siempre fueron productivas, lo mismo que las que tenía con la Maestra Ifigenia, con Porfirio y con Alejandro Encinas con quienes sosteníamos reuniones para hablar de temas fiscales y de Política Económica, pero particularmente siguiendo las recomendaciones y opiniones del Ingeniero Cárdenas.

Alejandro y yo eramos los más jóvenes frente a ellos, a quienes les estoy muy agradecido, pero particularmente siento respeto por el Ingeniero Cárdenas como un líder moral, por su prudencia y por su patriotismo. Hoy se han ido los tres maestros de aquellas reuniones: Ifigenia y Porfirio se nos adelantaron, y ahora, lamentablemente, el Ingeniero Cárdenas, quien es un ícono en la historia política del País, un ejemplo de patriotismo y de amor por México. En lo personal, lo extrañaré toda la vida.

Me queda la fortuna de contar con la amistad de su hijo, Lázaro Cárdenas Batel, con quien también tengo muchos afectos. Recuerdo que, cuando era funcionario de Hacienda, hubo un conflicto en Oaxaca que parecía una copia de un tema muy delicado. Por ejemplo, estando en una reunión sobre Coordinación Fiscal en el Estado de México, me avisaron de lo que estaba pasando en Oaxaca, donde mi familia siempre ha vivido, y, yendo de regreso a la Ciudad, me llamó el Gobernador de Michoacán para ofrecerme ir por mi familia, pero afortunadamente esta ya había tomado las precauciones necesarias para mantenerse alejada de la zona de conflicto. Ese Gobernador era Lázaro Cárdenas Batel, un hombre brillante y preocupado por México, digno hijo del Ingeniero y nieto del General Cárdenas.

PD: Este viernes 6, la Asociación de Ex Alumnos de la Facultad de Economía de la UNAM realizará el re-lanzamiento de la Asociación cuyo fin fundamental será ayudar a los jóvenes estudiantes que requieren recursos, no sólo como estímulo, sino para que sean mejores estudiantes. El evento estará encabezado por el Rector de la UNAM, Primer Economista en ocupar tan honroso cargo, el Dr. Leonardo Lomelí, acompañado de la Directora de la Facultad de Economía, autoridades universitarias, y asistirán Maestros y ex alumnos destacados de la Facultad de Economía de la UNAM.

brunodavidpau@yahoo.com.mx