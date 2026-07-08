Acusar al acusador

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"La mejor defensa

es el ataque".

Atribuido a Sun Tzu

Ante una creciente presión de Estados Unidos, cuyo presidente afirma que México está controlado por el narco, el gobierno lanzó ayer una ofensiva para decir, en palabras de la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, "que el gobierno de México no hace pactos criminales con nadie". La presidenta Sheinbaum recalcó: "Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro, ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás". Sin embargo, sugirió que el gobierno estadounidense sí lo está haciendo, al haber recibido a la familia de Ovidio Guzmán para presuntamente convertirlo en testigo colaborador, y añadió: "Si hubo una relación con este grupo delincuencial, con el cártel de Sinaloa, fue con Fox y con Calderón. Está demostrado por la detención de García Luna".

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La secretaria Rodríguez recordó ayer que el embajador de Estados Unidos Ken Salazar declaró el 9 de agosto de 2024 que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo para secuestrar a El Mayo, pero el 2 de agosto de 2026 un reportaje señaló que la avioneta que se usó para el traslado se está exhibiendo en una exposición de aviones de guerra en El Paso presentándola como parte de un operativo del FBI. "Las versiones son contradictorias, alguien mintió".

"De confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional", declaró. En realidad, el que una placa en una exposición diga que un avión se usó en un operativo no comprueba que agentes del FBI hayan secuestrado a El Mayo. El secretario de relaciones exteriores, Roberto Velasco, declaró ayer que ha pedido a la FGR que solicite formalmente al FBI "mayor información sobre esta participación que se dio a conocer en los medios de comunicación".

No sé si el FBI mandó agentes a Culiacán para secuestrar al Mayo y trasladarlo al aeropuerto del condado de Doña Ana, en Santa Teresa, Nuevo México; pero Zambada dijo en una carta que fue convocado a una reunión para conciliar diferencias con el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, en la que estarían también el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el exrector de la Universidad de Sinaloa y exalcalde de Culiacán Héctor Melesio Cuén. Dice que al llegar fue secuestrado y trasladado en un avión privado. "La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completamente falsa".

No hay indicios de que en tierra o en el avión haya habido agentes del FBI, pero sí parece haber existido un acuerdo con el Chapito porque en el aeropuerto esperaban varias camionetas con personal de la institución. Aunque Guzmán y El Mayo fueron detenidos, los pilotos "escaparon", lo cual sugiere una colaboración del FBI.

Mientras el gobierno mexicano se queja de un posible operativo del FBI en territorio nacional, del cual no hay pruebas, se ha abstenido de investigar las acusaciones contra los 10 de Sinaloa. Cuén fue asesinado ese mismo 25 de julio y la fiscalía de Sinaloa montó un video falso para pretender que había sido víctima de un intento de asalto en una gasolinera. Si bien la FGR evidenció el montaje, no ha habido más investigaciones ni ningún detenido. Esto sugiere complicidad del gobierno.

La presidenta Sheinbaum ha respondido a los cuestionamientos acusando de complicidad con el narco al gobierno de Estados Unidos y a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Es una estrategia que no solo parece equivocada, sino que puede ser peligrosa.

Colaborador

El Mayo, de 76 años, ha decidido aceptar cadena perpetua en los Estados Unidos a cambio de que se le recluya en una cárcel de baja seguridad con buenas instalaciones médicas. Es muy posible que se convierta en testigo colaborador y que diga a los fiscales lo que quieren oír. ¿Le causará temor a

López Obrador?

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