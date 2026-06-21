Aprendizajes del Mundial

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El fútbol siempre ha despertado emociones, pero también nos ofrece una posibilidad de ver a la sociedad reflejado en el juego Teniendo en cuenta esta perspectiva, parece un momento oportuno para analizar qué estamos aprendiendo del torneo y de los equipos participantes.

¿Ventaja de casa?

El equipo de Estados Unidos está superando las expectativas, tras haber vencido a Paraguay y Australia, pero es la forma en que consiguieron sus victorias lo que ha llamado la atención, demostrando compromiso, intensidad y una identidad colectiva. Algunos observadores dicen que esto se debe a la ventaja de jugar en casa, pero si ese fuera el caso, ¿qué pasa con México? México igual ganó ambos partidos de inicio, primero contra una Sudáfrica muy débil, y luego pareció paralizado en el siguiente encuentro contra Corea del Sur. ¿Dónde está la ventaja de jugar en casa aquí? La verdad, esta ventaja se trata mucho más de lo que este hecho ofrece a un equipo, que lo que le garantiza. En el caso de Estados Unidos, lo que esa ventaja de jugar en casa fomenta es un compromiso colectivo con un proyecto, lo que en el caso de la selección Mexicana simplemente sirve para acentuar sus históricas debilidades. México nunca ha dejado de producir talento futbolístico de calidad, pero ha sufrido una dolencia de insuficiencia que nunca ha logrado superar hasta la fecha. A Estados Unidos, con todos sus problemas, no se le podría acusar de falta de confianza. Para que México se libere de estas ataduras, necesita una visión o figura generacional que rompa con lo establecido. ¿Es Javier Aguirre realmente ese hombre? Ganar no es suficiente. Por mucho que nos digan lo contrario, solo sirve para tapar las grietas. Lo que México anhela es una identidad futbolística nacional de la que se puede sentirse orgulloso. Si eso se vio reflejado en el partido México vs. Corea del Sur, confieso que no lo vi. ¿Es coincidencia que el jugador más destacado de México en los dos primeros partidos sea Julián Quiñones, nacido en Colombia? Quizás sí, quizás no. No digo que sea mejor, ofrezco la posibilidad que no viene cargado con los pesos de siempre.

El punto es que la ventaja de jugar en casa es una maldición a menos que un equipo tenga la capacidad de confiar en sí mismo. Y si México sufre una gran maldición futbolística, es la falta de confianza en sí mismo.

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El ego

Sin duda, Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de esta o cualquier otra época. Absolutamente indiscutible. Pero el paso del tiempo nos afecta a todos, y la determinación inquebrantable que lo llevó a la cima es ahora también el defecto que frena el desarrollo del equipo Portugues. Aferrarse al pasado no es la manera de tomar decisiones en el presente. Y sin duda, uno de los pilares fundamentales de un entrenador es tener una visión externa y crítica que permita navegar el colectivo, es decir, para el equipo y también para la nación. El mensaje que transmite el seleccionador portugués, Roberto Martínez, es que un equipo es tan fuerte como sus egos individuales, pero los egos perduran mucho después de que las piernas hayan fallado.

La situación no es muy diferente con Brasil y Carlo Ancelotti, con la curiosa selección de Neymar en la convocatoria y la aparente creencia de que un entrenador solo puede estorbar la fluidez del equipo. Sin duda, esto no resiste un análisis riguroso: la razón principal de la existencia de los entrenadores es que mejoren el rendimiento de un equipo. De lo contrario, su existencia carece de sentido.

Diferentes maneras de medir el éxito

Haití ha sufrido innumerables dificultades a lo largo de su historia, entre ellas desastres naturales, opresión colonial y extractivismo, enfermedades endémicas y - ahora - pandillas. La mayoría de los jugadores haitianos ni siquiera han pisado tierra en Haití, y juegan todos sus partidos como locales en Curazao, ya que el estadio nacional de Puerto Príncipe está bajo el control de pandillas. El simple hecho de que Haití participe en la Copa del Mundo es un logro en sí mismo, y los jugadores lo saben. Muchos pueden ser haitianos por lazos familiares, más que por nacimiento, pero todos y cada uno de ellos saben que ganar un partido de fútbol es solo una parte de su proyecto colectivo en este torneo; entienden que el verdadero desafío es ofrecer al mundo una perspectiva distinta del país, alejada de las historias problemáticas a las que están acostumbrados. En este sentido, el fútbol tiene la capacidad de generar un panorama social en el que, si se observa de forma crítica y objetiva, podemos aprender sobre la vida que realmente queremos vivir.

Si usamos una camiseta para establecer identidad, estamos equivocados. La camiseta es la representacion externa de un proyecto colectivo, cuya mayor manifestación internacional se da quizás en un Mundial. Pero todo lo que hacemos como pueblo contribuye a esa identidad.

En el Mundial de 2026, los representantes del pueblo haitiano quizás entiendan esto mejor que cualquier otro.