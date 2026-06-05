Cambios en el humor social

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De manera pausada pero perseverante, un creciente número de mexicanos que había considerado que las cosas iban bien en el país, han empezado a expresar públicamente su inconformidad y ya no aprueban en automático el desempeño del gobierno.

Estos son hallazgos de encuestas caracterizadas por su confiabilidad, dada su cobertura geográfica y en todos los estratos sociales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, en mayo de 2026, el 84.1% de la población encuestada consideró que la corrupción no ha disminuido y es un fenómeno frecuente en el país.

Menos de la mitad de los mexicanos, apenas 47.2% de la población, está satisfecha con los servicios públicos básicos.

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La mezcla de ineptitud, incapacidad e insuficiencia presupuestaria se traduce en deficiencias y obstáculos cotidianos para la población.

En marzo de 2026, el propio INEGI registró que 61.5 % de los encuestados consideró que era inseguro vivir en su ciudad.

Asimismo, una encuesta de Lorena Becerra arrojó que la Presidenta de la República tenía una aprobación de 80% en marzo de 2025, mientras que catorce meses después, en mayo de 2026 su aceptación cayó 21 puntos porcentuales.

El 60 por ciento de los encuestados opinó que las acusaciones en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, se tratan de un caso real de vínculos con el narcotráfico, mientras que sólo 26% consideró que son para golpear a Morena.

Además, seis de cada diez de los encuestados están a favor de investigar al expresidente AMLO luego de que Estados Unidos ha afirmado que el gobierno de México tiene nexos con el crimen organizado.

Por lo que toca a la CDMX, el encuestador Alejandro Moreno, de "El Financiero", registra que la aprobación de la jefa de gobierno bajó de 75 por ciento en mayo de 2025 a 56 por ciento en mayo de 2026 aprobación de Brugada disminuye a 56% en mayo, según Encuesta EF-El Financiero. Como telón de fondo está la intervención visual con maquillaje urbano que prioriza el color corporativo de Morena en lugar de resolver problemas reales como la inseguridad, el caos vial, los baches, el suministro de agua y el mantenimiento y rehabilitación del Metro.

La economía no crece y el poder adquisitivo se deteriora, los muertos se acumulan, y la retórica contra Washington tiene como telón de fondo una preocupante vulnerabilidad y dependencia: de Estados Unidos vienen el maíz industrial y de alimentación animal, y la gasolina y el gas natural con que nos movemos.

Se acabó la luna de miel de la gente con Morena, dirían algunos. Sin embargo, quizá aun es temprano para afirmar que se trata de una tendencia irreversible. Morena cayó en la elección intermedia en 2021 y regresó para arrasar con todo tipo de malas artes en 2024.

No hay nada escrito, pero la serie de acciones del gobierno y de Morena en los ámbitos político, electoral y judicial para impedir la alternancia en el poder, indica que con base en sus propios números están preocupados. Deben estarlo.

@Carlos_Tampico

(Profesor asociado en el @CIDE_MX)