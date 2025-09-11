Contrabando y Traición

“La traición y el contrabando

son cosas incompartidas”

Los Tigres del Norte

Escribía en este mismo espacio hace ya cinco años, respecto a mi paso por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Complejo, bastante técnico y de seguridad nacional, pero, altamente corruptor.

Mire Usted estimado lector, para que se de una idea de lo que se mueve de carga en los Puertos, únicamente en Petróleo y Derivados.

Hace dos años el total en los Puertos de Altura se importaron 33 millones 170 mil 487 toneladas de Petróleos y Derivados y en los Puertos de Cabotaje 7 millones 517 mil 468 toneladas. En los Puertos de Altura del Litoral del Golfo-Caribe fueron 24 millones 367 mil 968 toneladas y en los Puertos de Altura del Litoral Pacifico 8 millones, 802 mil 519 toneladas. En los Puertos de Cabotaje del Litoral Pacifico 3 millones, 683 mil 936 toneladas, en el Litoral Golfo-Caribe 3 millones 833 mil 532 toneladas.

¿Qué porcentaje le gusta que se haga pasar como aditivo para aceites lubricantes a granel para no pagar aranceles?

Así como tenemos fronteritas terrestres, tenemos fronterotas marinas en Puertos de Altura y Cabotaje, cheque Usted: En el Litoral Pacifico, solo el registro para Petróleos y Derivados, así como otros fluidos: Rosarito, B.C, Ensenada, B.C, San Carlos, BCS, Pichilingue, BCS, La Paz, BCS, Guaymas, Son., (bastión de marinos corruptos), Topolobampo, Son., Mazatlán, Sin., Manzanillo, Col., Lázaro Cárdenas Mich., Acapulco, Gro., y Salinas Cruz, Oax.

En el Litoral Golfo-Caribe: Altamira, Tamps., Tampico, Tamps., Tuxpan, Ver., Veracruz, Ver., Coatzacoalcos, Ver., Dos Bocas, Tab., Frontera, Tab., Chiltepec, Tab., Lerma, Camp., Cayo Arcas, Camp., y Progreso Yuc.

Parte del Caribe queda sin tráfico de Petróleo y Derivados por cuestiones de la reserva de la Biosfera del Caribe.

La pregunta es forzosa ¿Qué autoridad interviene en la entrada y salida de carga de los Puertos? Quien lo haga, es clave para el envío de drogas a todo el mundo, la entrada de precursores químicos, piratería, armas, municiones, personas, especies en peligro de extinción, vehículos de alta gama, etc.

TAPANCO: El contrabando ha desempeñado un papel importante en la economía criminal, el Estado pierde los aranceles y los Cárteles criminales como el del Golfo, Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa y la Familia michoacana, se mimetizan con empresarios, la armada de México y políticos, en un fenómeno criminal de delincuencia organizada endógena y exógena, altamente compleja, con una derrama económica de más de 10 mil millones de dólares al año, que “salpica” a todos por igual.

Solo el 4% de los contenedores que arriban o salen se pueden revisar y únicamente un 5% de las importaciones de “combustible”, pueden ser revisada físicamente en aduanas y con escasa tecnología para realizar análisis químicos que verifiquen su autenticidad.

Y aunque usted no lo crea, el “contrabando y su equiparable” del Código Fiscal de la Federación, no son un delito de delincuencia organizada en la ley, fracción declarada invalida por sentencia de la SCJN a acción de inconstitucionalidad, año 2022.

