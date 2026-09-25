Creciente censura

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"Nunca ha habido más libertad

de expresión que ahora".

Claudia Sheinbaum, 30.07.2026

El régimen tiene vocación de censura. Lo vemos en los lineamientos a los medios electrónicos y en la reforma a la Ley Federal de Protección Industrial, la Ley Meme, que busca sancionar con cárcel a quienes usen la imagen gráfica del gobierno para realizar parodias o memes. Está en la censura del INE a los políticos que hablan del narcopartido o el narcogobierno y en las sanciones por supuesta violencia política de género a periodistas y personas que critican a políticas. Está en la orden del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) de retirar el libro Todo a la luz de Karla Cuesta, una investigación sobre Gloria Trevi.

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"Estamos ante el estricto cumplimiento del manual del dictador", me dijo ayer en radio Carolina Viaggio, senadora por el PRI, sobre la Ley Meme aprobada en comisiones. "Lo curioso es que López Obrador fue el rey de la sátira y de la burla". Además, "hay otra iniciativa similar en la Cámara de Diputados, solo que se centra en los derechos de autor". El régimen aceptó matizar la Ley Meme, pero no lo suficiente; la redacción es "muy ambigua", y esto pone en riesgo a quien use el humor para criticar al gobierno.

En la censura de Todo a la luz, el IMPI ni siquiera se molestó en acudir a un juez: simplemente ordenó el retiro del libro. Dice la editorial Penguin Random House: "Desde que publicamos nuestro primer libro en México en 1959, nunca habíamos recibido una orden de censura tan contundente, amplia y agresiva contra las libertades informativas".

La presidenta Sheinbaum preguntó en su mañanera del 25 de junio de 2025: "¿Dónde hay censura en México? ¿Quién de los que escriben que hay censura se le ha censurado alguna vez?... Y se repite y se repite. ¿Quién se los dicta?". La misma frase, "¿Quién se los dicta?", refleja desprecio: nadie puede ser crítico del gobierno si no hay alguien que se lo dicte.

Sin embargo, el Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó el retiro de un artículo de Héctor de Mauleón publicado en mayo de 2025 en El Universal por señalar la presunta colaboración de Tania Contreras, hoy presidenta del Tribunal Superior de Tamaulipas, en un esquema de huachicol fiscal. Karla Estrella, un ama de casa, fue condenada por violencia política de género por el Tribunal Electoral por haber sugerido que el diputado Sergio Gutiérrez Luna ayudó a su esposa Diana Karina Barrera, "Dato Protegido", a ser postulada como candidata a diputada. Pío López Obrador, en vez de ser castigado por recibir aportaciones ilegales de efectivo para Morena, está ´promoviendo una demanda multimillonaria contra Carlos Loret por haber divulgado un video de ese acto.

La censura del IMPI contra el libro sobre Gloria Trevi viola no solo el sexto constitucional sino el artículo 74 del Reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor, que establece que "no constituirá infracción en materia de comercio la utilización de la imagen de una persona sin la autorización correspondiente cuando se realice con fines informativos o periodísticos o en ejercicio del derecho a la libertad de expresión».

El gobierno lanzó una cacería contra María Amparo Casar como castigo por los estudios de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de casos de corrupción. Cuando Guillermo Ortiz publicó un artículo titulado "¿Están los mexicanos mejor con Claudia Sheinbaum?", la presidenta pidió investigar las pensiones de los exgobernadores del Banco de México: "Habría que ver si seguimos con esas pensiones o no. porque puede ser legal, pero no muy justo que digamos". La censura no solo es una realidad, sino que cada día se vuelve más severa. La presidenta, sin embargo, prefiere negarla.

Alcaldes

Hay que reconocérselo al gobierno: tanto Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, como Diego Rivera Navarro, de Tequila, detenidos por extorsión, pertenecían a Morena. En estos casos la FGR no protegió a los morenistas.

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