Tras polémica en concierto, Aleks Syntek dice que se irá a Inglaterra

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Aleks Syntek confirmó que buscará establecerse en Inglaterra. Lo hizo después de anunciar que se alejaría de México tras la polémica por su concierto gratuito del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez.

El cantante compartió en Instagram un fragmento de Big Time, de Peter Gabriel, para acompañar su mensaje. No dio una fecha para el viaje ni aclaró si dejará el país de forma definitiva.

La controversia comenzó cuando, durante el concierto, respondió con molestia a un asistente que le pidió cantar un tema de otro artista. Syntek cuestionó después quiénes entre el público eran sus seguidores y volvió a criticar el reguetón. Parte de los asistentes lo abucheó y los videos circularon en redes sociales.

Tras la presentación, escribió: "México, pronto te dejaré en paz". Añadió que alejarse representaría para él una "salvación mental y espiritual" y prometió volver con noticias. Su publicación más reciente apunta a Inglaterra como destino, mientras continúa la discusión que provocaron sus declaraciones en el escenario.

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