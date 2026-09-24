Morena y PT se sientan a negociar tras choque por 2027

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Las dirigencias nacionales de Morena y el Partido del Trabajo se reunieron este jueves 24 de septiembre, después de varios días de diferencias públicas por la forma en que se definirán las coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027. El encuentro fue encabezado por Ariadna Montiel Reyes y Alberto Anaya Gutiérrez.

"La unidad ha sido y seguirá siendo nuestra fuerza", escribió Montiel al informar de la reunión. El mensaje apunta a conservar la alianza, aunque sentarse a la mesa todavía no resuelve el desacuerdo: el PT reclama que se respete el mecanismo pactado para incluir a sus propuestas en las mediciones, mientras Morena ya avanzó en sus definiciones internas.

En un posicionamiento publicado tras el encuentro, el PT sostuvo que continúa el diálogo con Morena y que defenderá los acuerdos entre aliados. El partido no dio a conocer una solución sobre las encuestas ni una definición de las candidaturas.

La reunión deja, por ahora, una señal política: ninguna de las dos dirigencias ha cerrado la puerta a caminar junta en 2027. Falta resolver el punto que provocó el choque: cómo y con qué reglas se tomarán las decisiones electorales compartidas.

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