Abre ventanilla rápida para negocios en la capital

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí puso en marcha una ventanilla del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) para atender a quienes buscan abrir un negocio en la capital. La medida forma parte de la estrategia municipal "Trámites simples – Negocios fuertes".

El alcalde Enrique Galindo Ceballos dijo que el propósito es dejar atrás las trabas administrativas mediante una sola ventanilla y la posibilidad de hacer trámites digitales. Reconoció que los procesos municipales han representado durante años una dificultad para empresarios y comerciantes.

La administración presentó la ventanilla como una vía para agilizar la apertura de negocios, aunque no informó qué trámites podrán resolverse ahí, cuáles estarán disponibles en línea ni cuánto se reducirá el tiempo de espera. Esos datos permitirán medir el alcance de la medida para quienes soliciten una licencia.

Galindo afirmó que en los cinco años correspondientes a sus dos periodos de gobierno se han otorgado más de 10 mil licencias de funcionamiento. La c

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El director de Comercio, Ángel de la Vega, señaló que personal capacitado orientará a comerciantes y emprendedores durante el proceso. Sostuvo que simplificar los trámites también reconoce el esfuerzo de las familias que invierten sus ahorros para abrir un negocio.