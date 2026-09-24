Cierran tramo de Abasolo por obras de drenaje en el Centro

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Interapas inició una nueva etapa de rehabilitación del drenaje en la calle Mariano Abasolo, en el Centro Histórico de San Luis Potosí. La intervención comprende 90 metros entre Morelos y Pasaje Zaragoza y requiere el cierre total de ese tramo mientras se ejecuta la obra.

El organismo informó que instalará tubería de 12 pulgadas, con una inversión aproximada de 560 mil pesos. No precisó una fecha de conclusión ni cuánto tiempo permanecerá cerrada la vialidad, por lo que pidió a vecinos, comerciantes y peatones tomar precauciones.

Hace aproximadamente un mes, Interapas renovó otros 75 metros de drenaje en Abasolo, entre Morelos y Lerdo de Tejada. Con la nueva etapa, la longitud intervenida llegará a 165 metros una vez terminados los trabajos.

La obra se realiza en coordinación con el programa municipal "Centro Histórico, Corazón de San Luis". Interapas señaló que atenderá la red sanitaria con cuidado de la infraestructura y la imagen urbana de la zona.

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