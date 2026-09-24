logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Fotogalería

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Polo vira hacia Baja California Sur

El pronóstico prevé que el poderoso huracán gire hacia el norte durante el fin de semana

Por Pulso Online

Septiembre 24, 2026 10:17 p.m.
A
Polo vira hacia Baja California Sur
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El huracán Polo comenzó a alejarse este jueves de las costas del occidente de México, pero su trayectoria prevista abrió un nuevo frente de atención: podría girar hacia Baja California Sur en los próximos días y después avanzar hacia Sonora.

      Durante la mañana del 24 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ubicó el centro del ciclón a unos 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora. Más tarde, el Servicio Meteorológico Nacional lo reportó como huracán de categoría 4, mientras continuaba su desplazamiento sobre el Pacífico. 

      El cambio previsto en su ruta es la clave del pronóstico. Primero, Polo avanzaría hacia el oeste-noroeste, mar adentro. Después, las condiciones atmosféricas favorecerían un giro hacia el norte y el noreste, en dirección a la península de Baja California. La proyección contempla un posible paso por Baja California Sur entre el lunes 28 y el martes 29 de septiembre, seguido de un acercamiento a Sonora. Se trata de una previsión, no de impactos confirmados.

      Polo podría debilitarse antes de llegar a la península, pero la categoría exacta con la que se acercaría aún es incierta. También hay diferencias entre los modelos sobre el momento en que comenzará a girar: una variación en ese punto modificaría la zona de mayor riesgo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Mientras se define esa ruta, sus efectos ya se sienten en el occidente del país. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, además de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico. Que el ojo del huracán permanezca sobre el mar no elimina el riesgo de lluvias fuertes en tierra. 

      Las autoridades meteorológicas mantendrán la vigilancia durante el fin de semana, cuando se espera mayor claridad sobre el giro del ciclón. Para Baja California Sur y Sonora, la ubicación final de Polo y la fuerza que conserve dependerán de cómo evolucione durante las próximas horas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Polo vira hacia Baja California Sur
      Polo vira hacia Baja California Sur

      Polo vira hacia Baja California Sur

      SLP

      Pulso Online

      El pronóstico prevé que el poderoso huracán gire hacia el norte durante el fin de semana

      De México a África: el Cártel de Sinaloa produciría droga para Australia
      De México a África: el Cártel de Sinaloa produciría droga para Australia

      De México a África: el Cártel de Sinaloa produciría droga para Australia

      SLP

      Pulso Online

      La policía sudafricana indaga si un cargamento incautado en Australia salió de una de ellas.

      Morena y PT se sientan a negociar tras choque por 2027
      Morena y PT se sientan a negociar tras choque por 2027

      Morena y PT se sientan a negociar tras choque por 2027

      SLP

      Pulso Online

      Ariadna Montiel y Alberto Anaya se reunieron en medio de las diferencias por el método para definir las coordinaciones estatales

      Gobierno mexicano investiga filtración masiva de datos personales
      Gobierno mexicano investiga filtración masiva de datos personales

      Gobierno mexicano investiga filtración masiva de datos personales

      SLP

      EFE

      Se examinan datos de 23 empresas para determinar responsabilidades en la filtración.