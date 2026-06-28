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"Pero y si sí?", corean en las redes luego de que la selección mexicana pasó a la siguiente ronda del Mundial de Futbol con un histórico récord de tres victorias y sin gol en contra. "Ahora sí están creyendo en ellos", "se la están creyendo", fueron algunos comentarios luego del tercer partido, que como los otros provocó festejos masivos en las calles y "daños colaterales" en lo material y al menos una pérdida humana. También se ha dicho ya en redes: ¿Qué pasaría si México ganara el Mundial? ¡Gulp!

En espera del siguiente partido, me detengo en la declaración del director técnico del equipo de Irán: "Tenemos que luchar contra absolutamente todo [...] ahora no podemos quedarnos en Seattle y tenemos que volver a Tijuana. Han hecho todo lo posible para eliminarnos, entonces desde nuestra perspectiva, sí, creo que lo quieren así, nos quieren afuera".

¡De no creerlo!, es la exclamación que usa en varios capítulos de su autobiografía la maestra de canto Patricia Mena. Eso suele decirse cuando algo in-creíble pasa. Lo malo es que en lugar de análisis y espíritu crítico muchas veces la creencia previa —es decir, el pre-juicio— se impone a los hechos. No importa qué tan inverosímil parezca, si sirve a nuestra fe o sistema de valores le damos cabida y hasta le añadimos de nuestra cosecha.

El 2 de junio, la periodista veracruzana Roxana Guzmán alcanzó a grabar y compartir el violento rapto que sufrió en su propio domicilio a manos de varios hombres con uniforme táctico y fuertemente armados. En algo andará, dijeron. "Sea o no comunicadora, es [...] una mujer que fue sustraída de su casa", dijo la presidenta de la república. Este viernes 26 se dio a conocer la muerte de la comunicadora y la detención de cuatro policías municipales y un comandante relacionados con su secuestro y homicidio.

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Esta semana también resultó in-cre-í-ble el vuelo que se dieron algunos actores políticos con el "rescate" de una disque entrevista al cronista Carlos Monsiváis, hecha por el periodista Edmundo Cázarez C. en 1999. En esas "revelaciones" el Sabio Monsi (como era llamado en el cómic Chanoc) tacharía al expresidente Andrés Manuel López Obrador de "loco" y habría advertido que se transformaría en un "moderno Julio César o Nerón". Otra frase que le sirvió a los malpensantes es que Monsiváis habría dicho que pasó "deliciosas y divertidas noches" con el entonces joven AMLO. En un país donde conviven la homofobia y los albures por supuesto que fue aprovechado el desdichado (no) dicho.

La "entrevista" no resiste el más mínimo análisis de discurso. Ni un cotejo de fechas. Quien haya leído o escuchado a Monsiváis sabe de su estructuración pausada de oraciones, de sus retruécanos y figuras retóricas tendientes a lo barroco, lo cual no existe en lo que El Universal publicó "sin querer" y ya tuvo que retirar de sus páginas. Hay quienes han dicho en redes que AMLO se merece esas "acusaciones" y más, aunque sean mentiras. Hasta una "foto" del "impreso" de hecha con IA fue compartida por varios "intelectuales", pero hubo quienes, como Harim B. Gutiérrez y Marco Levario Turcott, se fueron a la hemeroteca y desempolvaron la entrevista original de 1999, muy diferente a las versiones publicadas en 2020, 2024 y 2020. Y supongo diferente a la del libro de Cázarez, de 2025.

¡A lo mero macho! ¡Entrevisto, luego existo!, el libro de Cázarez que desencadenó todo, fue publicado por la editorial SPES a invitación del sacerdote e influencer José de Jesús Aguilar. Habría que revisar cuánto de lo ahí publicado es también invención. Consta de casi 300 páginas y el prólogo es de Ciro Gómez Leyva, según contó el autor cuando presentó su libro en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP, en diciembre de 2025.

La analogía entre el dalai lama y el monte Sinaí no la habría hecho Monsiváis, ni suenan creíbles los halagos que habría hecho a su entrevistador: "Usted me abruma con elogios que mucho le agradezco, pero que no comparto y al mismo tiempo, me deja al descubierto esa increíble agilidad mental que le admiro".

Aquí cabe preguntarnos por nuestro derecho a verificar fuentes, a la intimidad, a la preservación de la historia y otras áreas del conocimiento en bibliotecas y hemerotecas, a dudar al menos de lo que alguien dice que es verdad.

Y, se sabe, los derechos conllevan obligaciones. La verdad sea dicha nadie dice la verdad, o no toda. La verdad puede ser lo contrario. Usted puede no creerlo, ¿pero y si sí?

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Posdata: Ya está a la venta el libro resultado del primer semestre del Taller de Creación Literaria en el Centro de las Artes. Participan en esta ocasión Jackie Cuesta, Andrea Ovalle, Cuauhtli Rangel, Alejandra Segura Navarro, Sarai Reyes Flores, Héctor Gutiérrez García, Alejandro Preciado, Betto Pacheco, rgzaid, Yago Herrera, Diana Angélica Pérez y Alex Miko. Disponible con cada autor o autora. Y siguen abiertas las inscripciones al taller Monstruos en su Tinta, que este verano quiero compartir en el Centro de las Artes los miércoles del 8 de julio al 5 de agosto, de 11 am a 1 pm.