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"Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno

Que han vertido en ti cien pueblos de Algéciras a Estambul."

Joan Manuel Serrat, "Mediterráneo"

El Mediterráneo ha sido por milenios escenario de conquistas y migraciones, contactos y comercio, entre pueblos muy distintos. El escritor español Arturo Pérez-Reverte, nacido en el murciano puerto de Cartagena, amante desde su infancia de las novelas de piratas, aficionado a recorrer el mar en su velero Corso, escribió que le "gusta el Mediterráneo poque para mí es navegar por la historia. Echas el ancla a la vista de un templo romano, buceas junto a un fragmento de ánfora fenicia, los dioses viven por aquí, se pueden ver esos atardeceres homéricos. es la felicidad".

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La irrupción de unos 72 mil marroquíes en Ceuta, un enclave español en Marruecos, el 30 y 31 de julio pasado, es un recordatorio de la convivencia de pueblos muy diferentes en las costas del Mediterráneo. Ceuta tiene una población de poco más de 83 mil habitantes. Esta masiva inmigración le habrían cambiado el rostro definitivamente.

Los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, así como algunas "plazas de soberanía", son resabios de una historia remota y compleja. Como tantas otras ciudades mediterráneas, Ceuta pasó por numerosas manos a lo largo de los tiempos, Fue fenicia y focense, cartaginense y númida, mauritana y romana, vándala y bizantina, visigoda y omeya, almorávide y almohade. En 1415 se hizo portuguesa; con la incorporación de Portugal a la corona española en 1580, se convirtió en posesión española, pero al separarse Portugal nuevamente de España, en 1640, Ceuta permaneció bajo la corona española. El actual reino de Marruecos, independizado en 1956, reclama soberanía sobre Ceuta, Melilla y las otras plazas españolas.

Marruecos, como otros países del norte de África, tiene también una historia muy rica. La población beréber fue conquistada por los árabes en el siglo VII y de allí salieron las invasiones moras de España. Con el tiempo, sin embargo, Marruecos se ha quedado rezagada en lo económico, mientras que España ha prosperado. El Banco Mundial registra que Marruecos tenía en 2025 un producto interno bruto per cápita de 4,652 dólares anuales, en tanto que el de España alcanzaba los 38,627.

El intento de tantos marroquíes por ingresar a territorio español en julio tiene sentido. Muchos quieren vivir en un país más rico. Vemos también este deseo en los mexicanos que arriesgan la vida para entrar a la Unión Americana.

La migración ha caracterizado al ser humano desde hace mucho. El Homo sapiens tuvo su origen en África hace unos 300 mil años, pero salió en oleadas a partir de hace unos 70 mil años. Nuestros antepasados vencieron y se cruzaron con poblaciones de otras subespecies, como los neandertales de Europa, el cercano oriente y Asia central. No sorprende que los marroquíes de hoy quieran ingresar a un país con un nivel de vida nueve veces superior, pero la resistencia al extraño, al invasor, también es natural en el humano.

Las migraciones enriquecen a las sociedades. Países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Singapur y muchos más se han nutrido de sus migrantes También es verdad, sin embargo, que las naciones deben tener buenos protocolos de integración para que la migración no genere conflictos internos.

Los marroquíes que quieren ingresar a España buscan dejar atrás la pobreza. Las economías liberales generan mayor prosperidad y por eso tantos quieren vivir en ellas. La migración es una válvula de escape, pero la verdadera solución radica en aplicar en los países pobres, como Marruecos y México, las mismas políticas que han construido la prosperidad de los países desarrollados.

Los viajes

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, no negó haber realizado viajes en aviones privados, pero dijo que el número "no es real", sin dar detalles, y añadió que los pagó ella. ¿Por qué no presenta una lista de los viajes con las facturas?

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