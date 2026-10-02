El mejor Amarone del mundo, gratis para esa persona especial

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Hay vinos que uno disfruta y vinos que, después de beberlos, quiere de inmediato compartir. El Amarone pertenece a la segunda categoría. Lo amas o lo odias, pero si lo amas, prepárate para un tórrido romance.

En Valpolicella, al norte de Verona, las uvas destinadas al Amarone (Corvina, Rondinella, Corvinone, Molinara) pasan por un proceso de appassimento: después de la vendimia se dejan secar lentamente en espacios destinados a ello, los fruttai. Pierden humedad, concentran azúcares y modifican su composición antes de convertirse en vino. Es una técnica antigua, vinculada a la tradición del Recioto: el Amarone moderno nació precisamente de la transformación de esa tradición en un vino seco. La célebre historia del Recioto que, por accidente o descuido, terminó su fermentación y perdió su dulzor pertenece más al territorio de la leyenda que al de la historia comprobable. El propio nombre Amarone comenzó a documentarse como tal en 1936.

Hay muchas razones por las que nos prendamos de él: su fruta madura, su cuerpo generoso, su estructura escultórica, su perfume fascinante, todos estos atributos producen un vino de enorme presencia, pero de una buena forma y aparente juventud que suelen extenderse a través de las décadas como si de una deidad latina se tratase. En las mejores botellas, con el tiempo aparecen capas de fruta seca, especias, tabaco, cacao, cuero y matices balsámicos. No es que la fruta desaparezca, para nada, más bien aprende a hablar de otra manera.

Y es en este territorio donde la tradición del Amarone ha ofrecido su interpretación más singular: Dal Forno Romano ocupa la cima de este particular Olimpo. Sus vinos son célebres precisamente por llevar concentración, extracción, madurez y crianza a una expresión extrema, sin renunciar a una búsqueda obsesiva del equilibrio. El 2004 es particularmente interesante: la añada tuvo una floración tardía, un verano cálido y soleado y noches frescas que ayudaron a conservar el equilibrio entre madurez y acidez. Las notas de cata describen un vino monumental, pero también sedoso y elegante: el milagro del gran vino.

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Es por todo esto que la cena maridaje que estamos preparando para la próxima semana tiene un invitado de honor. Si eres un enamorado del Amarone, hemos reservado un lugar sin costo para esa persona especial con quien te gustaría compartir algo que para ti significa mucho: no simplemente una cena, sino una experiencia construida alrededor de un vino que alguna vez consiguió apoderarse de tu imaginación y de tu corazón. Finalmente compartir con un ser especial lo que te apasiona es hacerse parte uno del otro para siempre.

Si te interesa esta vivencia y te gustaría invitar a alguien sin costo, mándame un correo electrónico. Te responderé con los detalles. Cuéntame, en un solo párrafo si quieres, por qué te enamoraste del Amarone y por qué te gustaría vivir esta experiencia con esa persona. No buscamos extensión, sino algo original, honesto, sentido y escrito con propiedad y emoción. Porque regalar un lugar en una mesa es muy lindo, pero obsequiarle una parte de ti es trascendental. El domingo será la fecha límite para enviar el mensaje y el lunes comunicaremos al ganador.

Y quizá esa sea, después de todo, una de las mejores cosas que puede hacer el vino: conseguir que una botella deje de ser una botella y se convierta en una historia que uno necesita contarle a alguien, en una pasión que resulta vital compartir.

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