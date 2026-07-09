El Mundial de Futbol: una inspiración efímera

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En los últimos días hemos vivido en México una fiesta en todos los rincones del país, en relación con el mundial del futbol. Sobre todo, en los últimos dos juegos del equipo de México en la ronda de dieciseisavos donde jugó contra Ecuador, y en la ronda de octavos que juego con Inglaterra, los mexicanos nos volcamos en apoyar el partido del equipo nacional.

Fue sorprendente el apoyo que los mexicanos mostramos al equipo nacional de futbol, para muchos analistas deportivos fue sorpresivo, ya que decían que había empezado el mundial sin grandes expectativas al menos por parte de la gran mayoría de ciudadanos, no así de la afición futbolera.

Por otra parte, los medios de comunicación tradicionales y, en las redes sociales, se presentaron muchos comentarios, de la opinión de los equipos que jugarían contra México, así como de los propios jugadores el equipo mexicano y sus especialidades. Además, opiniones de especialistas del futbol con relación a las altas expectativas del juego. Pero también se consideró la actitud de los mexicanos, si dejarían dormir al equipo, entre otros aspectos. Muchos mexicanos, como se dice en términos llanos nos pusimos la camiseta (verde, blanca o negra) y esperamos con ansía el juego.

Desde la organización para ver los partidos fue sorprendente. Algunos gobiernos organizaron los fans fest, algunos decidieron poner pantallas gigantes para la transmisión de los partidos, hubo otros gobiernos que decidieron transmitir en estadios de futbol, entre otros. Por otra parta, en el ámbito privado, los amigos, grupos de trabajo en las oficinas, familias se unieron como hacía mucho tiempo que no se veía para ver los juegos de la selección nacional. Como se dice en términos llanos, los mexicanos nos pusimos la camiseta (blanca, verde o negra).

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Tras los resultados de cada juego los festejos se realizaron en los puntos de encuentro más tradicionales dependiendo de cada ciudad. Por ejemplo, en la CDMX, el punto de encuentro fue el Ángel de la Independencia, en nuestro estado de San Luis Potosí, el punto de en encuentro fue la Glorieta Francisco González Bocanega o Glorieta de Morales, y así en diversas ciudades.

La cantidad de personas que acudieron fue sorprendente, y no controlada debido a que, se presentaron algunos incidentes y acontecimientos que no necesariamente se relacionaban con los festejos, como: accidentados por la multitud, accidentes automovilísticos, daños en propiedad privada, ya que hubo casos de saqueos a negocios; daños a bienes públicos (monumentos), y así una serie de eventos que en muchos casos no se pudo prever, por que no se esperaban estas reacciones de los fanáticos futboleros y de la ciudadanía en general.

En ese proceso, ante los festejos del partido de México contra Ecuador, se cuestionó por parte de los medios de comunicación, por parte de los dueños de negocios y por parte de los gobiernos municipales, estatal y federal, ¿si se está preparado para atender este tipo de festejos y los incidentes derivados de los mismos?

Posterior a ese festejo, el pasado domingo con la participación del equipo de la selección de México en octavos de final contra el equipo de Inglaterra, se tenían consideraciones de varios gobiernos para controlar a las multitudes en los puntos de encuentro.

Desde mi humilde opinión, cuando veo la unión que genera un juego de la selección mexicana, me preguntó mi querido lector, así como nos podemos unir para festejar los resultados de un juego de futbol, podremos construir otro tipo de unidad para mejorar las condiciones en que vivimos.

@Marbygm

mbygm99@hotmail.com