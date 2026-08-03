El narcopartido

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"La censura es publicidad pagada por el gobierno".

Federico Fellini

En una "sesión extraordinaria urgente de carácter privado", la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral prohibió a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, y a este partido político "la difusión de diversas publicaciones en redes sociales que, a juicio del denunciante, contienen expresiones presuntamente calumniosas. La queja se relacionó con publicaciones en las que se vinculó a Morena con expresiones como "narcogobierno", "narcopropagandista", "narcopolíticos", "narcodictadura", "cartel de Morena" y narcopartido", las cuales, según el partido denunciante, le atribuyen falsamente vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada".

El nuevo INE, alineado con el gobierno y su partido hegemónico, prohíbe a un partido de oposición usar términos que promuevan la discusión sobre un tema fundamental para el país: si Morena y el régimen tienen vínculos con el narco. La comisión de quejas determinó, en una "reunión privada", que esas "atribuciones" son falsas, pero no presentó argumentos ni prueba. Simplemente repitió lo que dijo el "partido denunciante". Es un acto de censura que no debería tener lugar en una democracia, especialmente cuando las medidas cautelares fueron promovidas por un partido que llegó al gobierno denunciando que sus rivales eran la "mafia del poder".

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Si bien he sido crítico de la 4T, y de sus medidas para crear un nuevo régimen autoritario, lo cual me ha generado constantes descalificaciones desde la mañanera, he afirmado también que no pienso que tengamos un "narcogobierno". Esto me ha traído cuestionamientos de muchos de mis lectores. ¿Por qué pienso que no hay un narcogobierno? Porque veo esfuerzos importantes del gobierno de Claudia Sheinbaum para combatir el narcotráfico. Ni ella ni López Obrador detuvieron la "guerra contra las drogas". La presidenta, incluso, ha abandonado el muy cuestionado lema político de AMLO de que el combate contra el narco debe llevarse a cabo con "abrazos y no balazos".

Sin embargo, a veces parece que López Obrador y Sheinbaum se han empeñado en fortalecer la idea de que están aliados con el narco. ¿Cómo olvidar la manera en que AMLO defendió a El Chapo ante las autoridades de Estados Unidos o cómo saludó a la madre del narcotraficante en Badiraguato? Sheinbaum se ha negado a detener y extraditar a los 10 de Sinaloa, encabezados por Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, a pesar de las acusaciones formales en su contra en Estados Unidos, avaladas por un gran jurado que analiza las pruebas, y de los indicios de que el cartel de Sinaloa intervino en las elecciones de 2021 para apoyarlos.

Una acusación tan seria como la de que Morena está coludida con el narco debería combatirse con pruebas y no con censura. El INE se está convirtiendo en cómplice de la supuesta calumnia al dar credibilidad a las afirmaciones. Las medidas cautelares solo ayudarán a multiplicar las dudas sobre el régimen. En nada ayuda que la propia presidenta haya aplaudido la censura en la mañanera.

Si el consejero Arturo Castillo y los otros miembros de la comisión pensaron que les estaban haciendo un gran favor a Morena y al gobierno, no entendieron las consecuencias de su decisión. La censura no mata las ideas, las fortalece. Las sospechas contra el gobierno y Morena ya tienen un sustento en las acusaciones de Estados Unidos contra los sinaloenses, pero además cuentan con el respaldo del presidente Trump y de los miembros de su gabinete. El tema no va a desaparecer simplemente porque el INE pretenda amordazar a Alito y a los priistas.

Destruir valor

La buena es que Pemex ganó 18,024 millones de pesos en el segundo trimestre de 2026. No dice, sin embargo, que lo hizo en un período de precios internacionales extraordinariamente altos. La mala es que en todo el primer semestre el monopolio perdió 27,968 millones de pesos. Sigue destruyendo valor.

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