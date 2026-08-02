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Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

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Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

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Por Armando Fuentes Aguirre

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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      HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

      Ignoro si en aquel tiempo había tiempo.

      Todo era nada.

      La nada lo era todo.

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      No diré que el espíritu de Dios flotaba sobre la faz de la tierra, porque entonces no había tierra.

      Tampoco había dónde flotara el espíritu de Dios.

      Comoquiera, el espíritu de Dios y Dios se las arreglaron para hablar.

      El Espíritu le dijo a Dios:

      -¿Qué te parece si tú me haces a mí y yo te hago a ti?

      -Me parece bien -respondió el Señor-. Y al paso de dos o tres  eternidades a ver qué más hacemos.

      ¡Hasta mañana!...

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