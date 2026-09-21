El nuevo tablero norteamericano y oportunidades para México

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Reserva Federal (FED) de Estados Unidos decidió por unanimidad incrementar las tasas de interés en un cuarto de punto para contener la inflación, situándola en el rango de 3.75% a 4.00%, lo que ha modificado la dirección de los flujos globales de capital. El encarecimiento del dólar no solo ha enfriado el consumo interno estadounidense; ha desatado un efecto dominó que redefine las fronteras comerciales de sus dos vecinos, convirtiendo a Canadá y a México en los escenarios de una silenciosa reconfiguración geopolítica.

Lejos de la narrativa tradicional que interpreta el endurecimiento monetario estadounidense como una amenaza de fuga de capitales, la coyuntura corporativa actual revela un panorama distinto. Durante el último año, México se consolidó como el epicentro del nearshoring, atrayendo plantas manufactureras que buscaban esquivar los aranceles de EE.UU. Sin embargo, este apetito asiático ha comenzado a enfriarse drásticamente. Los anuncios de inversión china en suelo mexicano se desplomaron casi un 79% en el último periodo, asfixiados por las amenazas de aranceles espejo y la presión de la Casa Blanca para frenar la triangulación de mercancías de cara a la revisión del T-MEC.

Ante el alza de las tasas de interés en EE.UU., que encarece el financiamiento tradicional, el capital chino ha encontrado en Canadá una ventana de oportunidad crucial y un destino estratégico alternativo. Mientras México juega a la defensiva para no irritar a su principal socio comercial, Ottawa ha abierto la puerta a una histórica hoja de ruta económica con Pekín, proyectando inyecciones de hasta 100,000 millones de dólares en sectores clave como los vehículos eléctricos y la infraestructura energética.

Este cambio de dirección ya tiene su efecto a corto plazo bajo la lupa de los analistas, especialmente en el sector de la infraestructura y el Real Estate. En México, el freno a las inversiones industriales de origen asiático ha congelado la expansión masiva de naves industriales en la frontera norte y el Bajío. Lejos de ser una crisis, esta pausa ha otorgado un respiro de oxígeno a mercados saturados, estabilizando la tasa crítica de desocupación inmobiliaria que amenazaba con saturar la oferta energética y de agua en los parques industriales del país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por el contrario, el flujo de capital hacia Canadá está presionando al alza la absorción de almacenes e impulsando agresivamente el desarrollo de servicios de entrega final. Las cadenas de suministro norteamericanas ya no se dibujan únicamente de sur a norte, sino que empiezan a equilibrarse desde los puertos de la Columbia Británica hacia el corazón del mercado estadounidense.

Pese al repliegue del capital asiático por la presión de EE.UU, el nuevo entorno macroeconómico abre oportunidades para el empresariado y el desarrollo industrial en México. La estrategia ya no está en ser el maquilador de bajo costo de Asia, sino en capitalizar los huecos que deja la geopolítica a través de tres frentes de negocio:

Sustitución de componentes y proveeduría regional: La salida o congelamiento de fábricas chinas de autopartes y componentes electrónicos genera un vacío de suministro para las armadoras en EE.UU. Las empresas en México tienen la oportunidad para desarrollar proveeduría local de segundo y tercer nivel (Tier 2 y Tier 3), absorbiendo esa demanda bajo reglas de origen 100% T-MEC.

Reconversión y sofisticación de la infraestructura: El respiro en la tasa de desocupación de naves industriales debe aprovecharse para mejorar la calidad del inventario. El negocio del futuro inmediato para los desarrolladores inmobiliarios e industriales es reconvertir los parques existentes en eco-parques inteligentes, equipados con infraestructura de energía limpia, plantas de tratamiento de agua y conectividad 5G para atraer industrias de mayor valor agregado (como la aeroespacial o médica).

Consolidación de la logística transfronteriza y multimodal: Con Canadá absorbiendo flujos del Pacífico y EE.UU., México puede liderar la eficiencia operativa en los servicios de entrega final. Hay un enorme nicho de inversión en la modernización de corredores logísticos intermodales (como el Istmo de Tehuantepec o el corredor T-MEX) y en el desarrollo de centros de distribución automatizados que optimicen los tiempos de cruce fronterizo hacia los estados del sur y este de EE.UU.

En conclusión, Norteamérica atraviesa un giro macroeconómico donde el freno a las inversiones chinas en México y la apertura de Canadá reconfiguran el tablero del nearshoring. En este nuevo orden regional, la competitividad ya no dependerá de la mera atracción de capitales a cualquier costo, sino de la agilidad en la logística de última entrega y de la capacidad de adaptación ante un tablero global que se rediseña desde los bancos centrales.

Sígueme en redes sociales

Twitter: @gbriano

Facebook: Dra. Lupita Briano Turrent