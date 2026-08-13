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En 1980 debutó en la Fórmula 1 Alain Prost, "El Profesor", el mítico piloto francés y cuatro veces campeón del mundo. Sus primeros pasos los dio en McLaren, aunque tras una temporada decidió migrar a Renault para ganar experiencia. Durante tres años progresó de manera notable, tanto así que en 1983 se quedó a solo dos puntos de coronarse campeón; una falla de motor en la última carrera en Sudáfrica se lo impidió. Tras criticar duramente al equipo por la falta de desarrollo del monoplaza, fue despedido y regresó a McLaren de la mano de Ron Dennis.

Al año siguiente, en 1984, habiendo ganado más carreras (siete) que cualquier otro piloto en la parrilla, perdió el mundial por apenas medio punto ante su compañero de equipo Niki Lauda. Por segundo año consecutivo el título se le escapaba por factores ajenos a su conducción. La revancha llegó finalmente en 1985, año en que conquistó el primero de sus cuatro campeonatos mundiales y el primero de los tres que obtendría con la escudería británica.

Los tres años siguientes fueron una batalla encarnizada. Williams contaba con los motores más potentes del circuito: en 1986, Prost logró un título casi improbable tras una serie de eventos fortuitos que le costaron el campeonato a Nigel Mansell, mientras que en 1987 fue Nelson Piquet quien se impuso con su Williams.

1988 marcó un antes y un después en la historia del automovilismo. La llegada de Ayrton Senna a McLaren, junto con el revolucionario ingeniero de Brabham Gordon Murray, transformó el campeonato. Senna se coronó ese año a pesar de haber sumado menos puntos totales que Prost en la temporada, ya que en aquel reglamento solo se contabilizaban los 11 mejores resultados del año.

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La tensión entre ambos detonó en 1989. La penúltima cita del calendario, en el místico circuito de Suzuka, albergó un desenlace legendario. Senna intentó rebasar a Prost por el lado sucio de la pista; esta vez "El Profesor" no quiso calcular riesgos, no cedió y le cerró la puerta. El francés tuvo que abandonar, mientras que el brasileño remontó y ganó la carrera, solo para ser descalificado posteriormente por cortar la chicana, otorgándole así el título mundial al francés.

Cansado del deterioro en la relación con Ayrton y sintiendo un claro favoritismo hacia él por parte de Ron Dennis y Honda, Prost emigró a Ferrari en 1990. En su primer año puso en serios aprietos el dominio de McLaren y el ascenso de Williams. Nuevamente en Suzuka, un choque provocado por Senna en la primera curva le dio el campeonato al brasileño. De la amarga temporada de 1991 con la Scuderia, mejor ni hablamos.

Tras tomarse un año sabático en 1992, Frank Williams lo invitó a unirse a su equipo en 1993 (lo que provocó la salida de Nigel Mansell, quien se negó a compartir garaje con el francés). Williams dominó la temporada y Prost conquistó su cuarto título mundial, decidiendo retirarse en lo más alto tras esa hazaña.

Prost tenía un carácter firme y una personalidad distante, pero al volante era metódico, calculador y frío; rara vez ponía un neumático fuera de lugar, cualidad que le valió con justicia el apodo de "El Profesor".

Protagonizó la rivalidad más grande en la historia de la Fórmula 1 junto a Senna. No se entendería el éxito de uno sin la existencia del otro, ni la devoción por uno sin el contraste con el otro. Eran adversarios encarnizados, pero compartían un respeto monumental. Así quedó demostrado cuando Senna, tras ganar en Adelaida en 1993, subió a Prost al escalón más alto del podio para despedirlo.

¡Gracias, Profesor! Nos regalaste carreras memorables y, sin tu cálculo quirúrgico en la pista, no nos habríamos enamorado de la Fórmula 1 como lo estamos hoy. Gracias por escribir la mitad de la historia en la rivalidad más grande de todos los tiempos.